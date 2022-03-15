الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

إقرار المرحلة الأولى من استحداث وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق

ورشة حول الصحة العامة والتغذية السليمة في إربد

هل يشمل قرار مجلس الوزراء بتأخير ساعات الدوام القطاع الخاص؟! .. وزارة العمل توضّح لـ"الوكيل"

التربية: طرح عطاءات لبناء مدارس في عدد من المحافظات

تأجيل دوام مستشفى الجامعة الأربعاء

تأخير دوام البنوك يومي الاربعاء والخميس

كتيبة الدبابات /5 تنفذ تمرين "الضربة الحاسمة" بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة - صور

ديوان الخدمة يعقد ورشة لتمكين العاملين بوحدات الموارد البشرية

الأميرة منى الحسين تفتتح متحف كلية الأميرة منى للتمريض وتضيء شموع مرشحات الفـوج ٢٣ - صور

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة البريطانية

الثلاثاء، 15-03-2022 06:38 م

ورشة حول الصحة العامة والتغذية السليمة في إربد

320221418332365131874


الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب الطرة" التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول "الصحة العامة والتغذية السليمة"، بحضور نائب رئيس نادي الطرة نضال الجنيدي وجميع أعضاء المركز.

وتحدث، خلال الورشة، رئيس مركز صحي الطرة الجنوبي الدكتور محمد بركات عن النظام الغذائي المتوازن لجسم الإنسان، وأهمية تناول الخضروات خلال الوجبات الغذائية، مع التقليل من تناول السكريات والوجبات السريعة المشبعة بالدهون، مبينا خطرها على صحة وحياة الإنسان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ddd

إقرار المرحلة الأولى من استحداث وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق

609006097ca84

هل يشمل قرار مجلس الوزراء بتأخير ساعات الدوام القطاع الخاص؟! .. وزارة العمل توضّح لـ"الوكيل"

وزارة التربية والتعليم

التربية: طرح عطاءات لبناء مدارس في عدد من المحافظات

22022287420879428806

تأجيل دوام مستشفى الجامعة الأربعاء

3202210222544626235737

تأخير دوام البنوك يومي الاربعاء والخميس

Screenshot_17

كتيبة الدبابات /5 تنفذ تمرين "الضربة الحاسمة" بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة - صور

أخبار متعلقة
3202210205513619614156

الكرك : ورشة تناقش دور رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بإحداث التنمية

2202218155735466192215

جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الخامسة للملك بالأغوار الشمالية

320229164328517166597

جرش : ورشة حول تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

وزارة الزراعة

الحنيفات يطلع على حاضنة الابتكار في البحوث الزراعية

720211022310677231001

شباب العاصمة تختتم برنامج مهاراتي 2022

2202226215118244264623

ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل في عجلون