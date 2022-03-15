ورشة حول الصحة العامة والتغذية السليمة في إربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب الطرة" التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول "الصحة العامة والتغذية السليمة"، بحضور نائب رئيس نادي الطرة نضال الجنيدي وجميع أعضاء المركز.



وتحدث، خلال الورشة، رئيس مركز صحي الطرة الجنوبي الدكتور محمد بركات عن النظام الغذائي المتوازن لجسم الإنسان، وأهمية تناول الخضروات خلال الوجبات الغذائية، مع التقليل من تناول السكريات والوجبات السريعة المشبعة بالدهون، مبينا خطرها على صحة وحياة الإنسان.

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