ورشة عمل حول استخدامات الفحم الحيوي في الرمثا

الوكيل الاخباري - نظم مركز الرمثا للبحوث الزراعية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تشاركية حول استخدام الفحم الحيوي في تحسين خواص التربة وتعظيم الإنتاج للقمح والشعير بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا.



وبين مدير المركز المهندس يحيى بني خلف أهمية هذه الورشة في البحث عن حلول للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، لاسيما الترب الزراعية من خلال تحسين خواص التربة وتعظيم الإنتاج للقمح والشعير، من خلال التشاركية مع المؤسسات الأكاديمية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

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