الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح المعرض التراثي للطلبة الوافدين في البلقاء التطبيقية

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

تفاصيل إنهاء معاناة مواطنة في البشير

العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم

الملك والعاهل البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

ايعاز حكومي بمراجعة تشريعات ترخيص مكاتب تأجير السيارات

رصاصة تخترق طائرة قادمة من الأردن في بيروت - صور

دراستان حول المنظور الاقتصادي للاجئين وضغط الهجرة السورية على الأردن

تحذير حول تبعات عملية شفط دهون سيدة بعمان - صورة

ترفيعات في مديرية الأمن العام - أسماء

الخميس، 10-11-2022 07:02 م

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

9202223233949687766916


الوكيل الاخباري - عقدت دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الخميس، ورشة عمل حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ونظريات الألعاب التعلمية الحديثة في خدمة السياحة المستدامة بدعم من الاتحاد الأوروبي في موقع أم قيس الأثري.

وقال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المواقع الأثرية لتعزيز التجربة السياحية من خلال تطبيقات الألعاب الإلكترونية والفيزيائية وخلق تجارب جديدة للسياح، مشيرًا إلى أن هذه التجارب تعطي ميزة تنافسية ضرورية لإبراز جاذبية المواقع السياحية وزيادة فرص التفاعل مع السكان المحليين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120229193926626086739

افتتاح المعرض التراثي للطلبة الوافدين في البلقاء التطبيقية

920222983414658781030

تفاصيل إنهاء معاناة مواطنة في البشير

w

العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم

2

الملك والعاهل البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

مبنى رئاسة الوزراء

ايعاز حكومي بمراجعة تشريعات ترخيص مكاتب تأجير السيارات

2

رصاصة تخترق طائرة قادمة من الأردن في بيروت - صور

أخبار متعلقة
1667388493327

الأردن يشارك في مؤتمر قمة الويب

1020223017152260694724

ورشة حول أسس الصحة والسلامة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

وزارة الخارجية

الأردن يعزي إيران بضحايا الهجوم الإرهابي على شيراز

1020223017423268261632

ندوة باليرموك تتدارس المسؤولية المجتمعية لجامعات الشمال

1020222518949605759777

الأميرة بسمة بنت طلال تكرم الأمينة العامة السابقة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

720225171320309785857

أردنية العقبة تطلق مشروع تخضير لمسطحاتها