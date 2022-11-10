ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

الوكيل الاخباري - عقدت دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الخميس، ورشة عمل حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ونظريات الألعاب التعلمية الحديثة في خدمة السياحة المستدامة بدعم من الاتحاد الأوروبي في موقع أم قيس الأثري.



وقال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المواقع الأثرية لتعزيز التجربة السياحية من خلال تطبيقات الألعاب الإلكترونية والفيزيائية وخلق تجارب جديدة للسياح، مشيرًا إلى أن هذه التجارب تعطي ميزة تنافسية ضرورية لإبراز جاذبية المواقع السياحية وزيادة فرص التفاعل مع السكان المحليين.

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