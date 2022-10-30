الأميرة بسمة بنت طلال تكرم الأمينة العامة السابقة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

الوكيل الاخباري - كرمت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الأحد، الأمينة العامة السابقة للجنة الدكتورة سلمى النمس، تقديرا لجهودها في خدمة اللجنة وأهدافها خلال السنوات الماضية.



وأشادت سموها خلال حفل التكريم الذي أقامته اللجنة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، بجهود الدكتورة النمس خلال توليها منصب الأمينة العامة للجنة منذ عام 2014، وعملها بالتعاون مع مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني، ومساهماتها في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020- 2025، بنهج تشاركي وشمولي، وبما يتماشى مع التزامات الأردن الدولية.

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