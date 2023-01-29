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الأحد، 29-01-2023 07:15 م

ورشة عمل حول نظام الفوترة الوطني

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الوكيل الاخباري - نظمت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالتعاون مع جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، ورشة عمل حول "نظام الفوترة الوطني الإلكتروني"، حضرها ممثلون عن الشركات الصناعية.

وجرى خلال الورشة، التي عقدت بمقر الجمعية، تقديم عرض حول كيفية التسجيل وإجراءات الانضمام إلى نظام الفوترة والمسؤولية القانونية من عدم التسجيل والمزايا المتحققة للمكلفين المسجلين على تطبيق نظام الفوترة وتطوير الأعمال المالية إلكترونيا من خلال منصة الفوترة الإلكترونية التي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام.

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