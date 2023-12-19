الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن عن مقتل جندي ثالث اليوم في غزة

حماس : لا تفاوض قبل تحقيق هذا الشرط

يديعوت أحرنوت: "إسرائيل" مستعدة لتقديم تنازلات لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة

ورشة عمل لمراجعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية عمل الاطفال

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: ارتفاع عدد الشهداء بغزة أمر غير مسبوق في التاريخ

استئناف توريد النفط العراقي للأردن بعد توقف دام قرابة شهرين

وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة من بلدية ام الرصاص

المهندسين الزراعيين تؤكد فخرها بجهود القوات المسلحة

عاجل

غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667

الثلاثاء، 19-12-2023 06:55 م

ورشة عمل لمراجعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية عمل الاطفال

1


الوكيل الاخباري - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبالشراكة والتنسيق مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحد من عمالة الأطفال، ورشة عمل لمراجعة تقرير إنجازات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل هذه الفئة.

وأُطلقت هذا العام للخروج بخطة العمل التنفيذية للعام 2024، بجهود مشتركة بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف مراعاة التغيرات والمستجدات الداخلية والخارجية التي انعكست على واقع عمل الأطفال، والتركيز على تحديث وتنفيذ التشريعات المعنية بهذا الجانب.

وجاء إعداد تقرير رصد إنجازات الخطة؛ انطلاقاً من دور المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، والتي تؤكد على المهام المنوطة بالمجلس والمتمثلة في التعامل مع الأسرة على مستوى التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات والبرامج وتعديلها لتكوين فهماً أعمق لقضايا الأسرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

1120232114237494786433 (1)

استئناف توريد النفط العراقي للأردن بعد توقف دام قرابة شهرين

5

وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة من بلدية ام الرصاص

1202325193116404086695

المهندسين الزراعيين تؤكد فخرها بجهود القوات المسلحة

8d09adf2-47e0-4c33-8a7e-7a3c413e6e3d

الصفدي: الأردن يرفض أي مقاربة للتعامل مع غزة بعد وقف الحرب بشكل منفرد

11202313152529999976745

عودة رحلة للملكية الأردنية للمطار .. بسبب تصرفات غير طبيعية لمسافر !

أخبار متعلقة
0

في مبادرة تعزز التزامه تجاه المجتمع: حزب الاتحاد الوطني الأردني ينظم يوماً طبياً مجانياً في القويسمة

222

ختام ورشة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

333

"البحوث الزراعية": أتمتة المدارس الحقلية ينعكس إيجاباً على المزارعين

0

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد ندوة بارزة في الكرك حول دور الأردن في أحداث غزة

1

الوطني لمكافحة الأوبئة يفوز بجائزة عالمية

WhatsApp Image 2023-12-06 at 12.35.06 PM

الغذاء والدواء: ارتفاع بسيط على أسعار بعض تراكيب حليب الرضع