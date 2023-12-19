ورشة عمل لمراجعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية عمل الاطفال

الوكيل الاخباري - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبالشراكة والتنسيق مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحد من عمالة الأطفال، ورشة عمل لمراجعة تقرير إنجازات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل هذه الفئة.



وأُطلقت هذا العام للخروج بخطة العمل التنفيذية للعام 2024، بجهود مشتركة بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف مراعاة التغيرات والمستجدات الداخلية والخارجية التي انعكست على واقع عمل الأطفال، والتركيز على تحديث وتنفيذ التشريعات المعنية بهذا الجانب.



وجاء إعداد تقرير رصد إنجازات الخطة؛ انطلاقاً من دور المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، والتي تؤكد على المهام المنوطة بالمجلس والمتمثلة في التعامل مع الأسرة على مستوى التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات والبرامج وتعديلها لتكوين فهماً أعمق لقضايا الأسرة.

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