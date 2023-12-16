السبت 16-12-2023
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السبت، 16-12-2023 04:51 م

ختام ورشة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم السبت في البحر الميت، ورشة عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حول تقرير الرصد للخطة التنفيذية "لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل للأعوام(2021-2023)"

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وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الورشة التي عقدت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، جاءت لرصد وتقييم الإنجاز في تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات؛ والوقوف على أبرز المعيقات التي حالت دون تنفيذ بعض الأنشطة، وتعزيز دور المؤسسات في تنفيذ الأنشطة غير المنجزة.

 

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