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الخميس، 14-12-2023 06:10 م

"البحوث الزراعية": أتمتة المدارس الحقلية ينعكس إيجاباً على المزارعين

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد"، إن أتمتة مشروع المدارس الحقلية سينعكس إيجاباً على المزارعين من خلال مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وأضاف حداد، خلال لقائه ميسري المدارس الحقلية في المحافظات، إن أتمتة خدمات مدارس المزارعين الحقلية، ستنعكس أيضا على الباحثين وضباط الارتباط من المهندسين الزراعيين في المركز.

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