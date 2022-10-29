ورشة عمل لمناقشة آلية تجديد نماذج التراخيص

الوكيل الإخباري - نظمت بلدية إربد الكبرى بحضور رئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ورشة عمل معنية بتجديد وتطوير نموذج رخص الأبنية ومناقشة نتائج لجان التفتيش العشوائي التي تم تشكيلها مؤخراً بمشاركة عدد كبير من المهندسين العاملين في البلدية من أصحاب الكفاءة والخبرة.

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وقالت عضو اللجنة رئيس القسم الفني في دائرة الرقابة الداخلية المهندسة عبير عبابنة ان هذه الورشة تهدف لتجويد العمل وتطويره والتسهيل على المواطنين وصولاً الى رضى المواطن وهي الغاية التي تطمح لها البلدية دائماً وذلك تسهيل إجراءات التراخيص بشكل عام بحيث لا يتم عرض أي معاملة لا تكون مستوفية للشروط للبت فيها، حيث تبدأ المعاملة من المساح والتأكيد على ضرورة أن ينقل الواقع كما هو مروراً برئيس القسم الفني ومدير المنطقة وهذا الأمر يضمن عدم إرجاع المعاملة أكثر من مرة الى المنطقة.



وأضافت العبابنة ان الورشة خَلُصت الى عدة توصيات من شأنها أن تسهم في تطوير العمل وضرورة أن تكون هذه اللجان في حالة انعقاد تام وضرورة إعطاء دورات فنية متخصصة للمساحين وتوزيعهم على كافة المديريات في البلدية وتفعيل دور مراقبي الأبنية وان أي خلل في أي معاملة يتحمل مسؤوليتها المساح ورئيس القسم الفني والمدير.

