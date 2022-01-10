الإثنين 10-01-2022
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الإثنين، 10-01-2022 06:20 م

ورشة عن التوعية المرورية في الرمثا

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات الرمثا"، اليوم الاثنين، بالتعاون مع قسم السير في لواء الرمثا، ورشة عن التوعية المرورية والوسائل الآمنة للتعامل مع الطرق والمركبات.

واستعرض النقيب خلف القرالة والملازم أول بلال القواسمة، خلال الورشة، دليل السلامة على الطرق وقوانين وإشارات المرور، والدور الكبير الذي يقوم به جهاز الأمن العام في الحفاظ على أمن الوطن والأفراد والممتلكات، مؤكدين أهمية توعية اليافعين للحد من حوادث الطرق والمحافظة على الأرواح.

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