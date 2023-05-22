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الإثنين، 22-05-2023 05:48 م

ورشة في "بترا" عن مستجدات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

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الوكيل الاخباري - نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)،اليوم الاثنين، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، ورشة عن آخر مستجدات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في دورتها التاسعة، لموظفي الوكالة.

ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات التوعية التي يعقدها المركز، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، لإطلاع كوادرها على أهداف الجائزة ونموذجها الجديد للتميز ومفاهيمه ومعاييره ومحاوره.

وقالت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، إن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، شكلت حافزا لدى الوزارات ومؤسسات القطاع العام منذ إطلاقها، وأعطت فرصة للتنافسية في العمل والإنجاز، وتطوير الأداء، وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع العام.

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