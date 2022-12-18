ورشة في جامعة مؤتة حول تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول تحديث المنظومة السياسية في الأردن، شارك فيها الدكتور عيسى الطراونة من الهيئة المستقلة للانتخاب، وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية الدكتور عامر أبو جبلة، والدكتور رضوان المجالي، والدكتور مراد المواجدة.



وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان قبيل بدء الورشة، إنها تأتي التزاما من الجامعة بنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022؛ للانخراط في الأحزاب السياسية، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو حزبية.



فيما بين عميد الكلية الدكتور سطام الشقور، أن الورشة جاءت لتوعية الطلبة وتعريفهم بالعملية الانتخابية، وتشجيعهم على المشاركة بانتخابات مجالس الطلبة والاتحادات والجمعيات والنوادي الطلابية، استجابة للتوجيهات الملكية في إدماج طلبة الجامعات في ممارسة الأنشطة الحزبية في إطار منظومة التحديث السياسي.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة