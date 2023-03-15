الأربعاء 15-03-2023
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نقابة الصحفيين تسمي مندوبيها لدى هيئة الإعلام
ورش عمل لبناء قدرات 74 مهندسا حول الاستزراع السمكي
حادث سير بين 3 مركبات في إربد
مستجدات تأجيل أقساط القروض في الاردن
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أخبار الشركات
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تفوز بالمركز الأول مسابقة أمن المعلومات الوطنية “JUST-CTF-V4”
كابيتال بنك يطلق خدمة"سلفة وراتب" لموظفي الشركات بالتعاون مع شركة ريالايز
محمد جوريشي طالب جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصل على المركز الثاني في مسابقة أفضل فيديو في احتفالات "قناديل المحبة..الأسبوع الهاشمي للولاء والوفاء"
مجموعة المطار الدولي تحتفل بمرور عشرة أعوام على افتتاح مبنى المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي
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