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السبت، 25-03-2023 08:45 م

وزارة الإدارة تعلن استمرار حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية، عن استمرار حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة، والتي بدأت أمس بسبب تطورات المنخفض الجوي.

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وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف محافظات وألوية المملكة، الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة.


وأكد أمين عام الوزارة حسين مهيدات على غرف الطوارئ الـ (122) في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والرئيسية في عمّان التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في عمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.


ووجهت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية التأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.


ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.


وشددت وزارة الإدارة المحلية على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء على ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.


كما طلبت الوزارة من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى.


ودعت الوزارة المواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرف الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على أرقام الهواتف:064631987، 064622372، للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل، والالتزام بإرسال التقارير الدورية إلى نظام الطوارئ (منصة شهاب) كل ساعة وتسجيل الحوادث فور وقوعها أو رصدها أولاً بأول على النظام.

 




 

 


 

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