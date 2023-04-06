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الخميس، 06-04-2023 08:51 م

وزير البيئة يلتقي مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

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الوكيل الإخباري - التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس في مكتبه مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، سونجا لايكون كنج، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما آندرسن .

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وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، أوجه التعاون والتنسيق المشتركة، والجهود التي يبذلها الأردن للوفاء بالتزاماته الدولية لحماية البيئة.


كما استعرض الردايدة، أهم الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية والتحديات التي تواجهها في مجال حماية البيئة.

 




 

 


 

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