وزارة البيئة تطلق حملة كيسنا أخضر للتوعية بأهمية استخدام الاكياس البيئية

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء، الحملة التوعوية (كيسنا أخضر ) الخاصة بتوزيع الاكياس القماشية متعددة الاستخدام ، على المراكز التجارية الكبرى في المملكة ،ضمن مشروع (الاكياس البيئية: المشروع التجريبي البديل) الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المركز الاقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا التابع لاتفاقية بازل وشركة اوراق للتنمية (اوراق ميديا).



وتستمر الحملة لمدة شهر يجري خلالها توزيع 30 الف كيس صديق للبيئة على المتسوقين في المراكز التجارية الكبرى مجانا.

اضافة اعلان