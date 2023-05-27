وزارة البيئة: ينبغي عدم الخروج وتجنب النشاطات بالهواء الطلق في الزميلة

الوكيل الاخباري - أظهرت مؤشرات جودة الهواء المقاسة من محطات رصد الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة في كل من عمان واربد والزرقاء أن تصنيف منطقة الزميلة الواقعة في لواء الجيزة، بمحافظة العاصمة "خطير"، وذلك حتى الخامسة من مساء السبت، في الوقت الذي يتأثر فيه الأردن من أجواء مغبرة.



ووفقا لتصنيف المؤشر، ينبغي للجميع عدم الخروج نهائياً في منطقة الزميلة التي تقع ضمن لواء الجيزة، وعدم القيام بأي من النشاطات اليومية في الهواء الطلق إلا في الحالات الطارئة، بعد وصول المؤشر إلى 641 نقطة.



ووفق الوزارة، إذا تجاوز عدد النقاط 301 في منطقة معينة، فهناك تنبيه من إمكانية معاناة الجميع من آثار صحية أكثر خطورة.



وصُنفت مناطق بتصنيف "معتدل" مثل مناطق طبربور في عمان، والمصانع والقاعة الهاشمية في الزرقاء، والحسا والرشادية في الطفيلة، وهنا "يفضل الحد من النشاطات اليومية المختلفة في الهواء الطلق وخاصة التي تتطلب جهداً لفترات طويلة أما بالنسبة للفئات الحساسة فيفضل ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج".



وزارة البيئة استحدثت موقعا متخصصا لعرض مؤشرات جودة الهواء المقاسة من محطات رصد الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة في كل من عمان واربد والزرقاء، وتُقاس ملوثات الهواء وتحدث المؤشرات كل ساعة على مدار 24 ساعة، بالتالي يمكن معرفة مؤشر الهواء في المناطق المختلفة بشكل لحظي.



وتتأثر المملكة السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية.

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