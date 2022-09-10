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السبت، 10-09-2022 08:55 م

وزارة التربية : تحويل 42 مدرسة إلى نظام الفترتين

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن الوزارة استلمت أكثر من 20 مدرسة جديدة و22 مدرسة أخرى قيد الاستئجار؛ لمواجهة الاكتظاظ في المدارس الحكومية.

وأضاف المساعفة، خلال استضافته على شاشة المملكة، أن الوزارة حولت أكثر من 42 مدرسة إلى نظام الفترتين "الصباحي والمسائي"، منوها إلى أن بعض أولياء الأمور لديهم إصرار على تدريس ابنهم في مدرسة محددة، ما يشكل أعباء على تلك المدرسة.

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