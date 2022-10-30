وزارة التربية تدعو دفعة كبيرة من المعلمين لاستكمال التدريب- أسماء

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم ، اليوم الأحد الواردة أسماؤهم أدناه، بضرورة استكمال التدريب لغايات الترفيع الوجوبي والجوازي.



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الدورات_الاختيارية، (لم يدخلوا التَّدريب)

آفاق اكرم سليمان حداد

آمنه عطاالله عوده الملاحيم

آمنه قاسم محمد السليتي

ابتسام حسن خالد زغدد

ابتسام صالح حسين السعود

ابتسام عبدالقادر احمد ابوشريعه

ابتسام عواد راشد العليمات

ابراهيم سلام محمد ابوطحيمر

ابراهيم سليمان سلامه النصيرات

ابراهيم عبدالله عبدالقادر الكاتب

ابراهيم فرحان منيفي ابوصعيليك

ابراهيم محمد ابراهيم الزغلي

ابراهيم محمد حسن الشول

ابراهيم محمد عبدالحميد النجيديين

ابراهيم ياسين مصطفى مصطفى

احمد "محمد زاهي" موسى حماد

احمد بركات فلاح العجالين

احمد جمال هاشم اخميس

احمد جمعه عيسى علي

احمد جميل احمد مسعد

احمد حماد محمود ابو عكاز

احمد سهيل كامل نزال

احمد شوقي عمر سرسك

احمد صلاح احمد ابوصوى

احمد عايد محمود الشحاتيت

احمد عبدالكريم محمد البدور

احمد عبدالكريم محمد الشرمان

احمد علي احمد الجسيراوي

احمد عمر خليل المغربي

احمد عمر يوسف العضايله

احمد غسان احمد ابراهيم

احمد فليح العلي النواصره

احمد ماجد يوسف المعايطه

احمد محمد حسن الخطيب

احمد محمد علي خريسات

احمد محمد فتحي محمد الهرباوي

احمد محمود احمد الضمور

احمد مصلح عبدالحميد الطراونه

اسلام احمد يوسف ابوبكر

اسلام نمور ابراهيم ابوحماد

اسما احمد حسن عواوده

اسماء توفيق محمد اسماعيل

اسماء عطاالله سليمان العيسى

اسماء محمد عثمان السلاق

اسماء محمود عزبي العناز

اسماعيل احمد سليمان اوهيب

اسماعيل مروح محمود البلاونه

اسيل محمد سليم الربابعه

اشرف فلاح محمد قوقزه

اشرف محمد عبدالله هديب

اعتدال فاروق محمد ابونجم

افاق احمد خلف العزام

افنان امين جبريل ابوالعنين

الاء كايد عبدالجلال ابورمان

الاء محمد علي اسماعيل

الفت الياس خالد المعايطه

الهام عبدالرحمن محمد السلامات

امال عبدالله محمد الفواعير

امال محمد علي تايه

اماني احمد ابراهيم امين

اماني خليل ابراهيم السريحين

اماني عزام طاهر البزور

امجاد نايف باجس القاسم

امجد جلال عبدالكريم بقور

امجد جهاد عبدالحافظ التميمي

امل علي عبدالرحمن ابو عزام

امل محمد رشيد احمد

امل مسعود صالح ابوخليل

اميره صالح خليل زايد

اميره عوض ابراهيم الشقيرات

اميسر علي ابراهيم السمير

امين قاسم سليم بني مجاهد

امين محمد عبدالرحمن موسى

انس احمد حربي الهويمل

انس احمد هلال بني مرعي

انس اكرم ابراهيم العزام

انس حمد رزق الحوامده

ايمان سليمان احمد بني اسماعيل

ايمان سليمان مرزوق العموش

ايمان صالح علي الخلايله

ايمان عزات حكمت بشاتوه

ايمان عزت سعيد عواد

ايمان عليان هطبول الشرفات

ايمان كامل طه العمري

ايمان محمد امين عبدالرحمن القطاونه

ايمان محمد عبد الصرايره

ايمان هاني محمود بني مصطفى

ايمان ياسين سلامه الرواشده

ايمان يوسف مطلق الرفوع

ايمن محمد عبد شلبي

ايمن محمود عبدالقادر المحارمه

ايناس ابراهيم طلاق عبابنه

ايناس عدنان سلمان عجاوى

ايناس عزات حكمت بشاتوه

ايناس عمر طاهر ابوكشك

ايناس محمد مطيع صبري حسن

ايه احمد محمد داود

ايه عبدالرزاق محمد خليفه

ايه فايز سعود المشاقبه

باسل عبد الله علي شريده

بدر محمد سالم الراجودي

براء محمود علي المشاقبه

بسام سليمان علي زريقات

بسمه فلاح غبن الزبيد

بسمه يوسف فاضل الجماليه

بشار سامي عبدالله زعارير

بشرى حمود سليمان الصرايره

بكر يوسف الحاج احمد سلامه

بلال عبد الرزاق محمد الخريسات

بلال عبدالرحيم سلامه المجالي

بلال عوض احميد الشخانبه

بلال محمد سالم السعايده

بلال مشهور صالح بني عايش

بنان محمد حامد بني عامر

بيان ياسر طافش الشرعه

تهاني محمد عمر الصعوب

تيسير مصطفى محمد ابوصبحا

ثائر عادل محمود عواد

ثروت محمد علي الدواهيك

جاسر عايد اسماعيل الحيصه

جبر ابراهيم علي ابوطبنجه

جمال وائل ربحي التاجي

جهاد جمعه محمد الصرايره

جهاد صالح خلف الدرابسه

جهاد محمد احمد سليمان

جيهان عمر احمد ذوابه

حاتم محمود سعيد المسعد

حسام بركات اسعد الخالدي

حسام محمد اسعد ابودرق

حسان عبدالرحيم حسن حسن

حسن محمود علي جبرين

حسن مدالله علي الكعابنه

حسونه محمد حسونه ابورياش

حليمه عبدالله وهبه ابوصبيح

حمدان احمد حمدان ابوهزيم

حمزه بسام سليم علاونه

حمزه طه موسى جوده

حمزه علي عبدالفتاح الاخرس

حمزه مبارك سليم المصاروه

حمزه محمدامين حمد العلي

حمزه وحيد مصطفى حماد

حميد غالب حميد ابوسويلم

حياه محمد احمد عرعراوي

حيدر محمد صبحي المعاني

خالد ابراهيم موسى القاعود

خالد احمد اسماعيل العواوده

خالد حسن محمد عمران

خالد زهدي فارس عرموش

خالد سعد شحاده المومني

خالد سليمان ظاهر ابوصهيون

خالد سليمان محمد يوسف

خالد عافت ذوقان العون

خالد عيسى عبدالقادر ابوقمر

خالد فضل عبدالمعطي طه

خالد محمد علي الرواضيه

خالد محمود احمد محمد

خالد نواف محمد الشرع

خالده صالح امين السوالقه

ختام عبدالرحيم خليف القضاه

ختام علي حسن الرتيمات

خديجه حسن محمد سعيد الحلبي

خديجه عبدالرحيم عوض الدويري

خديجه عوده حسين القدمان

خلدون احمد جميل بني عمر

خلدون محمد حسن عشا

خلف عوض فريد القضاه

خلود احمد سليمان الحنيطي

خوله احمد محمود المومني

خوله سميح سلمان ابوحديد

خوله علي محمد الصمادي

خوله يوسف ابراهيم عقرباوى

خوله يوسف عواد الحمدان

داليا محمد محمود العاصي

دانه فوزي احمد حسن

دعاء عبدالرزاق عبدالوهاب الزاغه

دعاء محمد حاتم روحي علي

دلال ربحي كايد صالح

دلال علي عبدالله الشرع

ديما ابراهيم سالم جديع المزايده

ديمه عبدالفتاح محمد عرجان

دينا محمود عوده منصور

ذيب فوزي عبدالساتر احمد

رأفت حسن عبدالرحمن عطار

رأفت نعيم عبدالجليل داود

رؤى حمد اسماعيل الجاغوب

رائد احمد عبدالرحمن الشوامره

رائد برهم سليمان برهم

رائد طاهر عطا عبدالحكيم السيوري

رائد علي حسن الحجوج

رائد علي عبدالرحمن ياسين

رامي علي عبدالكريم ابوصعيليك

رامي فلاح عياده القراله

رامي محمد موسى جبريل

رانيا ابراهيم عبد العبد

رانيه محمود محمد الحمورى

رايه نايف علي عبيدات

ربيع سالم غثيان الشوابكه

رحمه عبدالعزيز حماد الصانع

رسمي عبدالكريم رسمي عبدالهادي

رشا حامد احمد العضايله

رشا مدحت محمد الحلبوني

رشيد محمود سلامه محارب

رقيه ذيب حمد صوالحه

رنا "محمد رامز" عبدالفتاح العزيزى

رنا فالح عبدالقادر بني ملحم

رنده محمد عبدالله النعيمات

روان عطا خليل ابو نصير

زكريا ابراهيم يوسف بدران

زكريا عارف سعيد خواص

زكريا عبدالقادر احمد اسحق

زياد احمد هارون الشماسين

زياد محمد ابراهيم الحارس

زياد محمد حسين الخطيب

زيد حسين علي عبيدات

زيد محمد عيسى الهلالات

زيد نافذ زيد الخضيرات

زين ذيب زيت السرحان

زين يحيى علي اليحيى

زينب جميل سلمان القراله

زينب سالم محمد البدول

زينب علي احمد العفيف

زينب فريح ارفيع النواصره

سائد محمد عبدالرحمن الجعافره

ساجده دوشي جاسم البهادلي

ساره فايز عبدالقادر البسومي

سامر علي كامل غرايبه

سامر عيسى محمود زايد

سامي ابراهيم طاهر يوسف

سامي ارشيد سليمان المصطفى

ساميه يوسف علاوي عويدات

سجا سالم عبدالمهدي الشمايله

سحر ابراهيم عبدالحميد الكفاوين

سفيان داود حسين عليان

سفيان طه علي الشمايله

سكينه ياسين مبارك الصرايره

سلامه احمد سلامه الشديفات

سلطان محمد اعبيدالله القطيش

سلمان محمد اسماعيل ابونواس

سلمى يوسف ابراهيم سالم

سلوى ابراهيم زايد الشرع

سلوى خلف حسين النعيمات

سليفيا ابراهيم محمد سليمان

سليمان احمد سليمان الربابعه

سليمان دايج سليمان القمول الحمايده

سليمان عبدالله سليمان الهور

سليمان عطيه موسى العقاربه

سماح موسى عبدالرزاق الجغبير

سمر حسن عواد الرجوب

سمر صبري جميل حجاج

سمر عبدالرحمن محمد مدلل

سمير عثمان عبدالرزاق العطار

سميره خليل سالم الفقراء

سميره محمد محمد منسي

سميره محمود سلمان سلمان

سميره يونس شعبان القواسمه

سميه يوسف محي الدين ابوهلاله

سناء زياد عزالدين ملكاوى

سناء سيف الدين محمود حمدان

سناء علي صالح خضر

سهر عبدالسلام اربيق الختاتنه

سهى فوزي عبدالساتر احمد

سوزان سالم هويشل المسيعدين

سيف احمد محمود الجراح

شادي صالح فهد العقيل

شاهر سلامه محمود بركات

شذى علي حسن القرشي

شذى محمد يوسف البدادوه

شريف سامي جميل ابوعناب

شرين مشهور ماجد الفايز

شفاء يعقوب حامد حامد

شكري جميل احمد القراله

شوكت احمد شوكات وهدان

صالح غدير صالح الشرفات

صباح عبدالمهدي عبدالرحمن الهواوره

صباح عوده علي المحاميد

صفاء شاهر علي ابوهديب

صفاء عبدالمعطي خلوي خضير

صفاء محمود احمد الحلبيه

صفاء نواف عبدالكريم المناعسه

صفوان حسن سالم العقيلي

صلاح الدين ابراهيم محمد عكاشه

صلاح الدين محمد علي عويضه

صهيب حماد علي عيال عواد

ضحا احمد حمد الحراسيس

ضرار شاهر سامي جابر

ضياء الحق تركي علي المساعده

ضياء ضيف الله عايد العنبر

ضيف الله محمد مصطفى مصطفى

طارق احمد عادل عليان

طارق حسين عبدالله الدبايبه

طارق سعود خليل الترتير

طارق فهد خلف الرمثان

طالب عبدالكريم طالب الهزايمه

عائده فتحي فارس شحرور

عائشه احمد حموده حموده

عائشه بدوي عبدالله ابوساكوت

عائشه سلامه عوده ابوجعيبه

عائشه عايد ناجي ابن عوده

عادل سليمان محسن المشاقبه

عامر ابراهيم محمد المسيعدين

عبدالفتاح احمد عبدالفتاح الدوس

عبدالله احمد حمدالله الحسبان

عبدالله احمد صالح الزعبي

عبدالله احمد عبد خزاعله

عبدالله احمد عبود العموش

عبدالله اسماعيل عبدالله ابوحشيش

عبدالله اسماعيل محمد عوض الله

عبدالله جميل سليمان الحسبان

عبدالله حامد سعد الشقور

عبدالله عوض حسين محمد المومني

عبدالله محمد محمود صافي

عبير سليمان صالح الذيابات

عبير محمد فالح قديسات

عدله عارف سالم الشتيوين الحجايا

عدنان احمد رشيد زهران

عدي "محمد خير" ضيف الله العيادي

عدي احمد محمد بشابشه

عدي ايمن ياسر ابوصهيون

عصام محمد عبدالله الخواجه

عطاالله غازي منصور الزيادنه

عطاف جميل حسين صالح

عفاف نايف مجحم الماضي

علا حسين راضي عبيد

علا عايد محمد الغراغير

علا ماجد يونس جرجيس

علاء الدين حامد احمد ابودله

علاء سعيد محمد العامرى

علاء شاهر محمود المرقطن

علاء صالح نعمان عبدالفتاح النجار

علاء عوده علي الرميله

علاء محمد سليمان عياد

علاء يوسف حمدان ابوغيث

علاءالدين صالح عقيل الرحمات

على حسين احمد الضمان

علي ابراهيم محمد الرياطى

علي عوض عوده المساعيد

علي فؤاد حسن القرشي

علي محمد علي ابوصلاح

علي محمد يوسف الاخرس

علي محمود سالم طلفاح

عليا محمود يوسف عنكه

عماد سالم سعد جرادات

عماد عارف سالم الشرمان

عماد فاروق محمد العمارنه

عماد محمد حسن حردان

عماد محمد فلاح المحمد

عمار احمد محمد غزلان

عمار عيسى محمود صباح

عمر احمد علي المصرى

عمر محمود سعيد مكحول

عمر محمود سمرين محمد

عمر موسى محمد المرايات

عمر نورمحمد علي نزار اباط

عمر يوسف شتيوي الفقير

عمران مصطفى حسن هيلات

عمران مصطفى محمد الغرايبه

عوني عقيل فرج العوايده

عيسى عبداللطيف سلمان ابوصيام

عيسى قاسم محمد العمري

عيسى كريم فوزي عيسى جراد

عيسى محمود عيسى خضر

عيسى منير خليل مرجى

غاده احمد فضل الشنيقات

غاده جبريل عيسى المقوسي

غاده طلال رمضان الباسطي

غسان صالح محمد ابواصبيح

غيث علي محمود العلاونه

فؤاد فلاح محمد مقدادى

فاتنه نمر محمد خليل

فادي سليم عوض العيد

فادي نواش نايف وحشه

فاديه ابركات عواد العموش

فارس عبدالعزيز قاسم محمد

فارس علي محمد عثمان

فارس غالب سالم بني علي

فاطمه احمد عبدالله الدعجه

فاطمه حمادي غديفان العايد

فاطمه داود ذيب ابوشميس

فاطمه فريد نمر اسعد

فاطمه محمد حسين اليمني

فاطمه محمود عارف عصفور

فاطمه مهاجر عميد ابوتايه

فايزه احمد علي الحسنات

فايزه اسليم صلاح القراله

فتحي سلمان سالم ابوقديري

فراس ابراهيم احمد ابوعواد

فراس عبدالرحيم فارس رشيد

فهمي عبدالجليل احمد ابواشكيره

فواز بركات احمد الرواشده

فواز محمد علي الكدش

قاسم حمد عبود العموش

قصي جمال عبد ابوغاليه

كامل محمد بشير المساد

كفاح يوسف عبدالرحمن زايد

لؤي عاطف شحاده الربضي

لارا عبدالمجيد فارس فارس

لافي عبدالله لافي عثامنه

لبنى احمد موسى الرواشده

لبنى عماد احمد العواوده

مأمون ذيب محمد ابوطربوش

مؤيد محمد عارف الحايك

ماجد اسماعيل خلف الخطيب

ماجد علي حسن المشاقبه

ماهر فايز صدقي سلامه

مجاهد خليفه محمود العمري

مجد الاسلام خالد محمد النجار

مجدي احمد عيسى الطعامنه

مجدي اكرم محمد الشويكي

مجدي تيسير محمد الشرمان

محمد ابراهيم اسبير المدانات

محمد ابراهيم جادالله الجابري

محمد ابراهيم علي حنون

محمد ابراهيم فريد شحاده

محمد ابراهيم محمد العيسى

محمد اجديع محمود بني احمد

محمد احمد صالح الرواشده

محمد احمد عبدالرحمن محمد عرب

محمد احمد علي العبابده

محمد احمد محمد السباتين

محمد احمد محمد الهواوشه

محمد احمد محمد برهم

محمد احمد محمود ابوهريره

محمد احمد ناصر العودات

محمد اسماعيل عبدالرحيم البركات

محمد انور عطا ابوسيف

محمد جبريل حسين الرتيمات

محمد جمال ابراهيم العمايره

محمد جهاد عبدالله السليم

محمد حسام شحاده النجار

محمد صالح موسى قطاوى

محمد صلاح موسى حماد

محمد عادل منيب نفاع

محمد عايد سليم الدروبي

محمد عبدالحميد احمد ابوشحاده

محمد عبدالعزيز محمد علي

محمد عبدالقادر طالب المسيعدين

محمد عبدالكريم يوسف يوسف

محمد عبود يوسف المومني

محمد علي احمد القضاه

محمد علي عبدالله الوردات

محمد علي فراج السراحين

محمد عمر احمد الظاهر

محمد عمر خليل حسن

محمد عمر عمرو ابوشقره

محمد عوض احمد الكركي

محمد غازي مبارك العزب

محمد فايز محمد خشان

محمد فريد خليل الفيومي

محمد فلاح عبدالعزيز الكايد

محمد كامل حمد بني ياسين

محمد لافي علي ابوغنيم

محمد ماجد جميل علي

محمد محمود ابراهيم يوسف

محمد محمود حسين هندى

محمد محمود علي بابا

محمد مطيع محمود صالح

محمد منصور محمود الحايك

محمد مهاوش عبدالكريم السواعير

محمد موسى محمود صندوقه

محمد نافذ عادل غباين

محمد نصار عبدالله عواوده

محمد نعمان راتب الفاخوري

محمد وصفي ابراهيم سريه

محمد يعقوب عبدالعزيز ابو الخير

محمد يوسف حسن هواش

محمد يوسف ذيب جرادات

محمد يوسف سليمان العفيشات

محمد يوسف مضعان البشيش

محمود ابراهيم محمد حمد

محمود احمد محمد المحادين

محمود احمد ياسين العرود

محمود جابر فاضل الطراونه

محمود جميل محمد القراله

محمود خالد احمد البنا

محمود داود حميدان القوقه

محمود عبدالفتاح محمد الصياح

محمود عبدالله محمود بطاينه

محمود عواد علي حسين

محمود محمد احمد يوسف

محمود محمد عسكر الخالدي

محمود محمد محمود ابومسلم

محمود مصطفى ابراهيم الحاج عيد

محمود مصطفى احمد شاويش

محمود نمر علي جوهر

مخلد سويلم علي عليمات

مخلد نايف لافي العقيلات

مراد عيد ارفيفه العموش

مروان محمود علي النادي

مروه محمد يوسف نعمان الشريف

مشعل دخل الله عوض الشرفات

مصطفى احمد مصطفى الكردي

مصطفى محمد سليمان عبدالرزاق

مصعب اسماعيل محمد هماش

مصعب سعيد محمود محمود

معاذ زياد عبدالله الدروبي

معاذ عطيه محمود نعواش

معاذ عماد خليل صوان

معاويه عصام احمد مساعده

معتصم حسن ابراهيم ابوسكينه

معتصم محمد سلامه شقاقحه

معين صادق فندي مفلح

مهند حسن احمد ابوعلي

مهند زياد شوكت ابوعدس

مهند عادل محمد الحموري

مهند عماد احمد الحلبي

مهند محمود حسن جابر

مهيب عبدالله ساكت الصرايره

موسى سمير محمد محمود

موسى محمد موسى الزغول

مياده محمد عطيه الحمايده

ميرفت سعيد عبدالحميد القطيشات

ميرفت عبدالقادر محمود الحلالمه

ميسر محمد يوسف الخطيب

ميسم احمد حسين عساف

ميسون شحده محمد خميس امطيره

ميلاد محمد احمد الخوالده

نائل محمد منذر الزغاليل

نائل موسى محمد بنات

ناجي سليمان ابراهيم دبابسه

نادر محمود سلام الملاحي

ناريمان سليمان محمد النعواشي

ناصر عادل ناصر النوافله

نانسي قاسم تركي التل

نايف احمد رجا الخزاعله

نايفه علي محمد علاونه

نجاح محمد غياض المساعيد

نجلاء جميل عبدالفتاح جمعه

نديم يوسف محمد المبيضين

نزار حسن احمد منصور

نزار محمود عبدالعزيز الاخرس

نسرين جميل علي الشمايله

نسرين عاطف بخيتان الرديسات

نسرين عبدالعزيز حسن حسين

نسرين مشعل محمد العمر

نصرى صالح نصرى نصرالله

نضال ابراهيم محمد ابوخرمه

نضال ابراهيم محمد المجارحه

نضال محمود عطيه العدم

نعايم بركات سالم ابوتايه

نعمه سلامه سليمان العرينات

نلي اعقيل سليم البواب

نهله علي محمد النعيمي

نهى احمد حمد المحاسنه

نهى عبدالله محمد الوريكات

نوال شهاب طلاق عوده

نوال وجيه محمد ابو الجود

نور امين بنيه المحيسن

نور ربحي يوسف الخطيب

نور عبدالحليم علي الغويريين

نور علي حسن المساعيد

نور محمد رجا الشوابكه

نورس خالد كامل عموره

نوره بدري احمد بدور

نوفة حمد احمد الحناحنه

نيفين عبدالعزيز محمد العمايره

هاجر ذياب عبدالله قاسم

هاشم عدنان احمد الجراح

هاشم منصور حسن ابوملحم

هاله احمد عبدالرحمن البلمان

هاله محمد محمود العبسي

هاني عبدالعزيز عبدالعال سعاده

هاني فواز طلال العدوان

هبه زهير غازى الجنيدى

هبه سليمان علي الفرجات

هبه هاني محمد بن طريف

هبه يوسف ذيب سويدان

هدى علي محمد الزواهره

هشام محمد سليم المساعفه

هشام محمد يوسف الحجوج

هله خلف سلمان النصار

همام صبحي محمد عياش

هناء عيد فارس الخوالده

هيام محمد حمد المبارك

هيثم سمير رضا ابوسيف

هيثم غالب عبدالجواد التميمي

هيثم مشعل عبدالله خليل

هيثم موسى محمد المهاوش

هيفاء ابراهيم حسين مهيدات

وائل ماجد محمد ابوطوق

وجدان عبدالله سلامه النقيز

وجدان عمر رشيد ساري

وزيره سليم مرزوق الرواشده

وسيم جورج نعيم شامات

وضحه احمد محمد طريف

ياسر حسين قاسم ابورمان

ياسر مروان محمد عبدالحليم

ياسمين هاشم محمود صالح

ياسين علي محمد العدوان

يحيى احمد مفلح المومني

يحيى عبدالله ندى الدحيم

يزن خلف على المناصير

يزن محمد خلف بني سليم

يزن مناور عبدالحميد المومني

يزيد محمد سعيد العسال

يزيد محمود احمد الكعابنه

يسرى احمد محمد ابوغيث

يسرى خضر محمد الشويكي

يقين محمود عبدالهادي الرواشده

يوسف احمد محمد قطيش

يوسف انور محمد داود

يوسف حسن صالح ابوعيشه

يوسف سالم راضي الدهام

يوسف سعيد يوسف سليمان

يوسف فالح عوده الخالدي

يوسف قاسم محمود موسى

يوسف محمود سلامه حسن

يونس اكريم محمد الحجايا

يونس عبدالكريم عبدالله عبدالله

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🟣 #الدورات_الاختياريّة، (لم يستكملوا التَّدريب)

آفاق اكرم سليمان حداد

آمنه عطاالله عوده الملاحيم

آمنه قاسم محمد السليتي

ابتسام حسن خالد زغدد

ابراهيم عبدالله عبدالقادر الكاتب

ابراهيم فرحان منيفي ابوصعيليك

احمد بركات فلاح العجالين

احمد جمال هاشم اخميس

احمد سالم عبدالقادر القواسمه

احمد سليمان محمد بني عبدالنبي

احمد سهيل كامل نزال

احمد شوقي عمر سرسك

احمد صلاح احمد ابوصوى

احمد عايد محمود الشحاتيت

اخلاص محمد عمر عواد

اديبه عباس محمود الرفايعه

اروى عبدالهادي يوسف السعد

اروى محمد صالح درس

اريج محمد عبد شنار

ازدهار صدقي سعيد عبد حمادنه

اسامه محمد ابراهيم نمراوى

اسامه نايل فريوان الصالح

اسراء منصور اسماعيل عامر

اسلام احمد يوسف ابوبكر

اسلام نمور ابراهيم ابوحماد

اسما احمد حسن عواوده

اسماء توفيق محمد اسماعيل

امل حسن حمد بركات

امل حسين سليمان عشيش

امل رشاد سالم الحبانين البلوي

امل علي عبدالرحمن ابو عزام

امل محمد رشيد احمد

امل مسعود صالح ابوخليل

اميره صالح خليل زايد

انس علي جديع القرارعه

انعام صقر علي ابوهلاله

ايات احمد امين اللوزي

اياد اكرم لطفي ابومرشد

اياد فهد صالح شاهين

اياد موسى اسماعيل هديب

ايمان سليمان احمد بني اسماعيل

ايمان سليمان مرزوق العموش

ايمان صالح علي الخلايله

ايمان عزات حكمت بشاتوه

بلال عبدالرحيم سلامه المجالي

جمال موسى محمود الأحمد

جمال وائل ربحي التاجي

جهاد جمعه محمد الصرايره

جهاد صالح خلف الدرابسه

حسان عبدالرحيم حسن حسن

حنان نواف محمد البقور

حياه محمد احمد عرعراوي

حيدر محمد صبحي المعاني

خالد ابراهيم موسى القاعود

خالد محمود احمد محمد

خديجه حسن محمد سعيد الحلبي

خليل فوزى خليل المؤقت

خليل محمد سالم سالم

خوله احمد محمود المومني

خوله سميح سلمان ابوحديد

دينا محمود عوده منصور

رائده قبلان درويش المسيعدين

رابعه موسى محمد المسعود

راسم بسام فتحي الحيت

راضي فلاح علي الشوابكه

رافع عطا الله خلاوي الشرفات

رامى عمر اسماعيل سلوادي

رامي علي عبدالكريم ابوصعيليك

رامي فلاح عياده القراله

رايه نايف علي عبيدات

رشا مدحت محمد الحلبوني

رشيد محمود سلامه محارب

رولا خالد شاكر البوز

رولا خالد محمد ابوسالم

رولا زعل فايق المجالي

رويده علي احمد غرايبه

ريم عبدالقادر محمد البطوش

ريم محمود محمد العيسه

ريما رياض مصطفى يعقوب

ريما عبدالله حسن سرحان

ريما محمد حسين محمد

ريمان سليم ابراهيم الفقير

زكريا ابراهيم يوسف بدران

زكريا عارف سعيد خواص

زيد محمد عيسى الهلالات

سعاد محمد طه زياده

سعود هليل رداد السرحان

سعيده مصلح محمد الاحيوات

سفيان داود حسين عليان

سفيان طه علي الشمايله

سماح موسى عبدالرزاق الجغبير

سمر حسن عواد الرجوب

سمر عبدالرحمن محمد مدلل

سمير عثمان عبدالرزاق العطار

سميره خليل سالم الفقراء

شيرين خالد غصاب السليم

شيرين محمود علي زهران

شيمه ساري محمد ابوتايه

صالح عبدالقادر خليل النجار

صالح غدير صالح الشرفات

طريفه سليم عويد الغياث

طلب ابراهيم محمد شعلان

عائده فتحي فارس شحرور

عامر محمد عبدالفتاح صالح

عايد احمد يوسف يوسف

عايد محمود رجا الدواغره

عبد الخالق عدنان عبد الخالق عامودي

عبدالباسط محمد خليل نمر السيوري

عبدالرحمن احمد حمد محسن

عبدالرحمن تيسير مصطفى السوطرى

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الفيومي

عبدالرحمن عوده مفضي الرحمات

عبدالرحمن محمد احمد الصبرات

عبدالفتاح احمد عبدالفتاح الدوس

عبدالله عوض حسين محمد المومني

عبدالله يوسف علي ابوزعيزع

عبير احمد حسين عطا

عبير خميس عمر توفيق محمود

عبير سليمان صالح الذيابات

علاء خالد يوسف الراشد

علاء رافع معيش الغواطنه

علاء سعيد محمد العامرى

علي نواف علي المحاسنه

علي ياسين محمد شياب

عليا محمود يوسف عنكه

عمر احمد محمد عوده

عمر جميل عبدالمعطي الكفاوين

عمر حمود عبدالهادي الرواشده

عمر رجب محمد سلامه

عمر ضافي علي الكوامله

عمر عبدالله شحاده صبح

عمر عوض حسين حسين

عمر محمد احمد الرشدان

عمر محمد منصور خضير

عمر محمد ياسر الفريحات

عمر محمود سعيد مكحول

غالب جميل علي البلاونه

غدير داود يوسف المصرى

غدير معروف عبدالحفيظ عوض

غسان رفعت حسين ابوعون

غسان صالح محمد ابواصبيح

غيث عبدالقادر عبدالله الشرع

غيث علي محمود العلاونه

فادي نواش نايف وحشه

فاطمه سليمان عبيد المراعيه

فاطمه عارف احمد حسين

فاطمه عبدالله راضي العبيد

فاطمه فايز عبدالله يوسف

فاطمه فريد نمر اسعد

فراس محمد حمد ابوعاشور

فرح رفيق احمد الحاج علي

فضه عبدالله احمد الجرايره

فهد حسن محمد العبيدات

فهد عاطف عثمان الكساسبه

فهمي عبدالجليل احمد ابواشكيره

لطيفه ابراهيم محمود عبدالله

لمى سميح نجيب خوري

لمياء محمد عكاشه احمد

ليث محمد عيسى المومني

ليث ناصر محمود منصور

ليلى صلاح سليمان المصري

لينا ابراهيم محمود الدلو

لينا وليد علي احمد

مأمون ذيب محمد ابوطربوش

محمد ابراهيم علي حنون

محمد حسن سليمان الصمادي

محمد حسن علي البدوي

محمد حكمت احمد ابودلو

محمد حمدان صيتان الشرعه

محمد خليل قاسم الخوالده

محمد زهير فريد الجرايشه

محمد سالم احمد العمرى

محمد سالم محمود زمزم

محمد سالم يوسف قضاه

محمد سعاده حسن الزن

محمد سلطان عبدالله المعاني

محمد سليمان صالح السقار

محمد سليمان علي الغدايره

محمد سليمان محسن ابراهيم

محمد سمير محمد محمود

محمد سهيل علي الضمور

محمد سيف الدين حموده العلان

محمد شفيق عبدالفتاح سعد

محمد صالح حسين العمري

محمد صالح محمد السيوف

محمد صالح موسى قطاوى

محمد فلاح عبدالعزيز الكايد

محمود ابراهيم محمد حمد

مشعل دخل الله عوض الشرفات

ملاك عبدالفتاح احمد المرسال

منال سعيد عايش الخصاونه

منال عبدالله حسين ابوكركي

منال محمد حسين رشيد

منال محمود كامل المحمود

منتهى احمد سليمان قرعان

منتهى سليمان محمود موسى

منذر "محمد نظمي" عليان ابوخلف

منذر عواد حسن القيسي

منذر محمد سالم الدولات

منور مياح عبدالله التوايهه

منى صدقي محمد مغاربه

منى عبدالرحمن ابراهيم الربيحات

منى عطا محمد خليل

مها حسن محمود السبتين

مها سالم سلمي الصانع

مهاب محمود علي ابوعوده

مهدي حسن محمد الشتيوي

مهدي محمد علي ابوصبيح

مهند جمال عبدالهادي ابراهيم

مهند حسن احمد ابوعلي

ناهد احمد طاهر غنام

هديل عدنان محمدسعيد يعقوب

هنادى عبدالعزيز محمد جمعه عبدالله

هنادى عبدالمحسن علي الجمال

هنادي كمال موسى عباسي

هند سميح سعيد الدالي

هند محمد عبدالله البدارين

هيا محمد حسن الجابر

واصل يسري عبدالله غانم

وفاء جميل محمد عايش

وفاء محمد سعد العبدي

وفاء محمود عوده الخطيب

وليد سامي عبد الرفوع