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الثلاثاء، 18-10-2022 09:55 ص

٧٥ ألف طالب سجلوا لامتحان تكميلية التوجيهي حتى الآن

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أنه بلغ عدد المسجلين في امتحان تكميلية التوجيهي حسب آخر احصائية 75 ألف طالب وطالبة.

وقال كنانة لـ "الوكيل الإخباري" إن التسجيل للدورة التكميلية للثانوية العامة سينتهي في تمام الساعة 12 ليلا من يوم الخميس القادم 20/10/2022 ولا توجد حتى اللحظة نية من الوزارة لتمديد فترة التسجيل.

وأشار إلى أن الامتحان التكميلي هو امتداد لامتحان الدورة السابقة ولا يوجد أي تعديل على نمط الأسئلة.

وبين أن عقد الامتحان التكميلي سيبدأ اواخر شهر كانون الأول القادم.

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