تصريحات حكومية تفاجئ الأردنيين اليوم وتشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تصريحات حكومية مفاجئة للأردنيين ، منذ صباح اليوم الثلاثاء ، والتي جاءت على عكس توقعات الأردنيين ، الأمر الذي أثار المواطنين ، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

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أولى تلك التصريحات ، ما جاء على لسان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ، حول عدم جاهزية المدارس للتعليم الوجاهي ، في ظلّ ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا (أنقر هنا).

التصريح جاء بمثابة "صفعة" لتوقعات الأردنيين، حيث تم التوضيح في وقت سابق حول التعليم الوجاهي ، بإنه سيكون في الأول من أيلول .

مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بتصريحات الهواري الذي جاء بلا "تلميح" بل بتصريح ، ما يعني أن هنالك مستجدات حيال الوضع الوبائي الراهن .

التصريح الثاني ، ما تم الإعلان عنه على لسان مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ، حول إحالة ملف أسعار الاسمنت إلى المدعي العام.

ولفت المصدر ، الثلاثاء ، خلال تصريحات صحفية ، أن الوزارة تجري حاليا دراسات تفصيلية لأسعار عدد من السلع بهدف ضبط تسلسل تغيرات الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقرار الأسعار (أنقر هنا).

التصريح الثالث ، ما كشفته وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن حرمان 28 مشتركًا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، لدورتين امتحانيتين متتاليتين ( أنقر هنا) .



وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور أحمد المساعفة، أنه وبهذا القرار يرتفع العدد الإجمالي للطلبة الذين تم حرمانهم إلى 254 مشتركًا؛ بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء سير الامتحان في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة.

التصريح الرابع ، ما قالته اللجنة الفنية المشكلة بخصوص انقطاع التيار الكهربائي في الأردن ، حيث أكدت إن " انقطاع التيار الكهربائي في الأردن لم يكن متعمدا أو هجوما سيبرانيا"، موضحة أن "الحدث الذي سبب الإطفاء كهربائي فعلي شارکت به وحدات توليدية في الأردن ومصر عبر خط الربط" (أنقر هنا).

وأضافت اللجنة، خلال عرض تقريرها في اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، أنها عملت على تحليل العطل وحادثة إطفاء التيار الكهربائي وأسبابها، وأجري التحليل اللازم بما توفر من معلومات من جانب شركة الكهرباء الوطنية (المصدر الرسمي للمعلومات) والوصول إلى نتائج هذا التحليل بناء على الوقائع وكما حدثت، وأوصت اللجنة بمجموعة من الإجراءات والدراسات للحالة ودراسة بدائل كبح هذه الظاهرة.

التصريح الخامس ، ما صرّح به مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيدات ، حيث أشار إلى أن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق وبالتعاون مع مديرية الأمن العام - إدارة الأمن الوقائي ضبطت أختام ومواد كيميائية استخدمها أحد الأشخاص لغايات التلاعب بتاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية (أنقر هنا).

وبين مهيدات إلى أنه وبناء على ضبط الأختام والمواد المذكورة تمكنت فرق التفتيش المختصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وبعد المتابعة والتحري والكشف على منزل ومركبة الشخص صاحب العلاقة، من ضبط كمية من المواد الغذائية المخالفة قدرت بنحو 100 كرتونة من " الكيك" والبسكويت بالإضافة لنحو 100 قطعة من منتج جل الشعر تم مسح تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحيتها الفعلي واستبداله بتاريخ غير حقيقي.







