وزارة الثقافة تطلق الموسم الثاني من مشروع مسابقة "موهبتي"

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الثقافة الموسم الثاني من مشروع مسابقة "موهبتي" الذي يستهدف عدة مجالات إبداعية.

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وزيرة الثقافة هيفاء النجار قالت في تصريح لـ"المملكة" أن المسابقة تشمل مجالات النصوص الأدبية (الشعر أو القصة القصيرة) والأناشيد والابتهالات الدينية والأغاني الشعبية والتراثية الأردنية و الفن التشكيلي و التمثيل.



وأشارت إلى وجود إمكانية لتدريب المشاركين ومتابعة الموهبة الفائزة بعد انتهاء الموسم.



وقالت إن هنالك لجنة تعمل ضمن معايير جادة لأن المشروع يتعلق بالإبداع ودعم المواهب.



"هذه المسابقة بدعم من صندوق الحسين للإبداع والتفوق" وفق النجار

