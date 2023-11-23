وزارة الثقافة تنعى الفنان رامي الخالد

الوكيل الإخباري - نعت وزارة الثقافة في بيان صحفي اليوم الخميس، الفنان الأردني رامي الخالد إثر نوبة قلبية حادة.

اضافة اعلان



وعبرت الوزارة في بيانها عن حزنها لرحيل فنان شاب قدّم إبداعاته مبكرًا، ورحل مبكرًا، وقضت إرادة الله أن تظل ذكراه حاضرة في نفوس الأردنيين، وقد شدا بأغانيه للوطن والمليك والتراث، وأبدع في لون الأغنية الحورانية التي تميز بها.



وأكدت الوزارة، أن الفنان رامي الخالد، الذي كان مثالًا للإبداع الأردني، شارك بفعالية وحضور مميز في كلّ المهرجانات الأردنية التي أقامتها، وكذلك كان حاضرًا دائمًا على مسارح مهرجان جرش للثقافة والفنون، جنبًا إلى جنب مع زملائه الفنانين الأردنيين والعرب.



وقدمت الوزارة خالص عزائها لأسرة الفنان وذويه، ولعائلته الفنية، ممثلةً بنقابة الفنانين الأردنيين وجميع الهيئات الثقافية وكل أصدقائه وجمهوره ومحبيه.



يذكر، أن الفنان رامي الخالد ارتبطت بداياته بأغان وطنية من كلمات الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، ليستمر بعد ذلك في لونه الخاص، من مواويل الطرب التي تنهل من الموروث الحوراني مشاركا في معظم المهرجانات المحلية، ومنها مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومهرجان صيف عمان، إضافةً إلى مشاركاته في حفلات فنية في دول عربية،مثل الإمارات وقطر ولبنان، ومهرجانات دولية، مثل مهرجان هانوفر بألمانيا.