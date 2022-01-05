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الأربعاء، 05-01-2022 10:48 ص

وزارة الثقافة : نسعى لإطلاق منصة اسمها 'الصناعات الثقافية الأردنية '

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الوكيل الإخباري - قالت وزير الثقافة هيفاء النجار، الأربعاء، إن "الوزارة تؤمن بأن الفنان الأردني جزء مهم بكل ما يتصل بالفعل الثقافي الأردني، وواجبها تقديم كل الدعم والشكر والمساندة له".

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وأضافت ، أن "وزارة الثقافة تبني اليوم على إنجاز المئوية الأولى، وجزء من هذا الإنجاز هؤلاء الذين صنعوا الفعل الفني على مستوى الدراما والموسيقى والمسرح وغيرها".


وتابعت النجار أنه "بدون دعم الحركة الفنية الأردنية على كافة المستويات وبدون الفعل الثقافي والفني والمسرحي الجاد سنخسر كل ما يتصل بتوجهنا بتعزيز الصناعة الثقافية".


"علينا أن ننطلق من منصة اسمها (الصناعات الثقافية الأردنية)، ونحن في الأردن كلنا مع بعض نتحالف من أجل  دعم جاد وليس مرحلي يتعلق بزيارة بل عمل جاد تتفاعل فيه وزارة الثقافة مع جميع الأطراف"، وفق النجار.


وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل بتشاركية كاملة "لضمان تحقيق الأمان الاجتماعي والصحي للفنان الأردني وتمكينه، ودعم  القادر منهم على أن يعود للمشهد الثقافي، ولذا تحدثنا مع الفنانة سلوى العاص لتوثيق كافة أعمالها الفنية".
النجار، أوضحت أيضا أن "الوزارة تعمل بناء على توجيهات واضحة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وسمو ولي عهد الأمير الحسين بن عبدالله، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، لدعم الفنان الأردني".


"جاهزون لدعم أي مبادرة مبدعة لدى شبابنا أو شاباتنا في المشهد الفني، ويجب أن نعيد للدراما الأردنية ألقها"، وفق الوزيرة.


وأضافت أن "المسرح يحتاج لدعم كبير لإعادة رونقه ونحن نتعامل مع كافة المسرحيين، وكل مسارحنا مفتوحة للفعل المسرحي سواء في المركز الثقافي الملكي أو كافة مديريات الثقافة".


ودعت النجار إلى التفاعل مع وزارة التربية والتعليم، موضحة أن "وزارة الثقافة لا تستطيع أن تعمل بعزلة، لأن الصف المدرسي هو عبارة عن مسرح ومرسم وفضاء إبداعي".


 




 

 


 

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