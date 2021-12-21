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الثلاثاء، 21-12-2021 05:37 م

النجار تشارك في الجلسة الحوارية حول الاقتصاد الإبداعي

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الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، يوم أمس الاثنين، في جلسة حوارية بعنوان: "الاقتصاد الإبداعي: التوجهات العالمية والفرص المتاحة للشباب العربي"، عقدت ضمن أعمال مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي اختتم أعماله في دبي أمس.

وخصصت الجلسة لمناقشة وعرض مخرجات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، الذي عقد في السابع من كانون الأول الحالي في دبي، بتنظيم من وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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