وزارة الزراعة تفتتح ورشة المراجعات لخطة تطوير قطاع البيطرة

الوكيل الإخباري - بدأت في وزارة الزراعة اليوم الأحد، ورشة المراجعات لخطة تطوير قطاع البيطرة بهدف توحيد الجهود والخبرات ووضع خطة استراتيجية للارتقاء بالخدمات الصحية البيطرية التي تقدمها وزارة الزراعة وتعزيزها.

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كما تهدف الورشة التي افتتحتها مساعد أمين عام الوزارة للثروة الحيوانية الدكتورة ابتهال الخريشا إلى تحسين الصحة الحيوانية وتقليل خطر انتشار الأمراض ورفع الجاهزية والاستعداد من خلال مواكبة السياسات العالمية للصحة الحيوانية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراكهم في تقديم الخدمات الصحية البيطرية.



وقالت الخريشا إن الورشة التي حضرها خبراء دوليون تؤكد التشاركية مع القطاع الخاص في وضع الأساسيات واتخاذ القرار لتحديد الأولويات ورسم خارطة الطريق للمضي قدما في وضع خطوات التنفيذ من أجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وحماية الصحة المجتمعية.



وسينتج عن الورشة إطلاق خطة تطوير قطاع البيطرة لما لها من أثر على تحسين واقع الثروة الحيوانية وحوكمة البيطرة والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة ورفع الصادرات.