الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

صرف عيدية نقدية مع راتب شهر آذار الحالي لهذه الأسر

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

الحكومة: التزام المؤسستين الاستهلاكيتين بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين

التربية تُحدد ساعات دوام المدارس ومديريات التربية في رمضان

الأحد، 03-03-2024 02:56 م

وزارة الزراعة تفتتح ورشة المراجعات لخطة تطوير قطاع البيطرة

65e4639fe37ee


الوكيل الإخباري - بدأت في وزارة الزراعة اليوم الأحد، ورشة المراجعات لخطة تطوير قطاع البيطرة بهدف توحيد الجهود والخبرات ووضع خطة استراتيجية للارتقاء بالخدمات الصحية البيطرية التي تقدمها وزارة الزراعة وتعزيزها.

اضافة اعلان


كما تهدف الورشة التي افتتحتها مساعد أمين عام الوزارة للثروة الحيوانية الدكتورة ابتهال الخريشا إلى تحسين الصحة الحيوانية وتقليل خطر انتشار الأمراض ورفع الجاهزية والاستعداد من خلال مواكبة السياسات العالمية للصحة الحيوانية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراكهم في تقديم الخدمات الصحية البيطرية.


وقالت الخريشا إن الورشة التي حضرها خبراء دوليون تؤكد التشاركية مع القطاع الخاص في وضع الأساسيات واتخاذ القرار لتحديد الأولويات ورسم خارطة الطريق للمضي قدما في وضع خطوات التنفيذ من أجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وحماية الصحة المجتمعية.


وسينتج عن الورشة إطلاق خطة تطوير قطاع البيطرة لما لها من أثر على تحسين واقع الثروة الحيوانية وحوكمة البيطرة والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة ورفع الصادرات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

1120236192347329693455

صرف عيدية نقدية مع راتب شهر آذار الحالي لهذه الأسر

78f4de6a-3d2e-4334-a553-1c6607effe2d

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

1120219133723625165945

الحكومة: التزام المؤسستين الاستهلاكيتين بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان

431163301_786133010215073_8661449743534229709_n

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

4202325113531187696644

نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين

أخبار متعلقة
0L5A5743

الزراعة: الثوم في الأسواق يزيد عن حاجتنا والأسعار بين دينار ونصف إلى دينارين

8dc54175a58c3f384db31137e6525fd1-1635857409

جلسة نقاشية حول الأمن المائي والغذائي من منظور حقوقي

428073688_703710935268248_6429115288543201581_n

الحنيفات: توقيع اتفاقية المصنع 16 لتصنيع المنتجات الزراعية الأردنية

1707739203610

الزراعة تعتمد التوقيع الرقمي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية

٢٠٢٤٠٢٠٦_١٤١٠٤٨

وزير الصحة: مستشفيات الوزارة أصبحت تجري عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية

9c7ecd_bb3e2e0411fa477eb4549f211009799a_mv2

الزراعة : لم تسجل أي إصابات بالصقيع لبعض المزروعات في وادي الأردن