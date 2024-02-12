الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه صادر عن الحكومة

تل أبيب تمنع مبعوثة أممية من دخول إسرائيل

العفو الدولية: هجمات رفح دليل على عمليات القتل الجماعي للمدنيين بغزة

الأمن يوضح حول تخفيض رسوم ترخيص مركبات

أمير قطر والرئيس الفلسطيني يبحثان الأوضاع بغزة

شبكة "إن بي سي" : بايدن يقول ان التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلاً

استشهاد الصحفية الفلسطينية آلاء الهمص في قصف الاحتلال على رفح

سرايا القدس تنصب كميناً لقوة صهيونية في خان يونس

الأمير علي بن الحسين نائبا للملك

الصناعة والتجارة تحرر 638 مخالفة منذ بداية العام

الإثنين، 12-02-2024 03:04 م

الزراعة تعتمد التوقيع الرقمي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية

1707739203610


الوكيل الإخباري - اعتمدت وزارة الزراعة التوقيع الرقمي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية "ePhyto" اعتبارا من الأول من شباط الحالي، استكمالاً لإجراءات اصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية في الأردن، وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن اعتماد التوقيع الرقمي جاء تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية للانتقال نحو الحكومة الإلكترونية، حيث تم إطلاق الشهادة الصحية النباتية إلكترونياً، ما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات الخاصة بالمعاملات لدى المراجعين والعاملين.


وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع مركز الحوسبة الدولي (UNICC) لاستكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الخدمة الإلكترونية لإصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية والتي تعد متطلباً دولياً من قبل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).


ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول من خلال منظومة متكاملة تشمل العديد من الجوانب لتيسير عمليات التجارة الزراعية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وبما يزيد الصادرات الأردنية من المنتجات النباتية لهذه الأسواق، ويحد من العوائق أمام التجارة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي الإرساليات النباتية، لا سيما المنتجات الزراعية وتحديداً الخضراوات والفواكه نظرا لكون معظمها منتجات سريعة التلف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء - Copy

تنويه صادر عن الحكومة

0000000000000000 (2)

الأمن يوضح حول تخفيض رسوم ترخيص مركبات

540804_5_1707734349

الأمير علي بن الحسين نائبا للملك

image (23)

الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بإعادة انتخابه

120242811741995080828

الصناعة والتجارة تحرر 638 مخالفة منذ بداية العام

220241295652620692795

تعميم من البنك المركزي للبنوك

أخبار متعلقة
٢٠٢٤٠٢٠٦_١٤١٠٤٨

وزير الصحة: مستشفيات الوزارة أصبحت تجري عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية

مبنى رئاسة الوزراء

تنويه صادر عن الحكومة

9c7ecd_bb3e2e0411fa477eb4549f211009799a_mv2

الزراعة : لم تسجل أي إصابات بالصقيع لبعض المزروعات في وادي الأردن

0L5A0349

الخصاونة: الحكومة لن تعد إلا بما تستطيع الإيفاء به

54336_3_1697716589

جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية تثمن الإجراءات الحكومية التخفيفية

559121Image1-1180x677_d

اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية