الزراعة تعتمد التوقيع الرقمي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية

الوكيل الإخباري - اعتمدت وزارة الزراعة التوقيع الرقمي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية "ePhyto" اعتبارا من الأول من شباط الحالي، استكمالاً لإجراءات اصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية في الأردن، وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن اعتماد التوقيع الرقمي جاء تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية للانتقال نحو الحكومة الإلكترونية، حيث تم إطلاق الشهادة الصحية النباتية إلكترونياً، ما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات الخاصة بالمعاملات لدى المراجعين والعاملين.



وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع مركز الحوسبة الدولي (UNICC) لاستكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الخدمة الإلكترونية لإصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية والتي تعد متطلباً دولياً من قبل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).



ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول من خلال منظومة متكاملة تشمل العديد من الجوانب لتيسير عمليات التجارة الزراعية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وبما يزيد الصادرات الأردنية من المنتجات النباتية لهذه الأسواق، ويحد من العوائق أمام التجارة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي الإرساليات النباتية، لا سيما المنتجات الزراعية وتحديداً الخضراوات والفواكه نظرا لكون معظمها منتجات سريعة التلف.