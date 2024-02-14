الحنيفات: توقيع اتفاقية المصنع 16 لتصنيع المنتجات الزراعية الأردنية

الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اتفاقية مع مصنعين في القطاع الزراعي والصناعي ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.

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ويأتي المشروع في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع إضافة الى أهمية منطقة المفرق التنموية وشركة المدن الصناعية.



وأكد الحنيفات أن هذان المصنعان سيعملان على خلق فرص عمل تصل إلى 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم انشاؤهم لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً إضافة الى تقليل الاستيراد والتي تصل الى ملايين الدولارات سنويا.

وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.



وبين حنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16 مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات إضافة إلى المصانع التي يتم انشائها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار, وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينارا أردنياً خلال خمس سنوات و3 مليون دينارا أردنياً لمشروع مجمع الصناعات الغذائية .