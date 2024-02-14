الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شاهد.. شوارع رفح مزدحمة رغم التهديدات الإسرائيلية باجتياحها

إصابة فلسطينيين في بيت أمر قرب الخليل

إسبانيا وأيرلندا تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اذاعة الجيش الاسرائيلي : ادارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح

فرصة للاقتناء .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب

بيانات التضخم الأمريكية تحطم آمال خفض الفائدة مبكراً

9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة

فيديو - الاحتلال يجبر النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي

عباس يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع وقوع نكبة أخرى

الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

الأربعاء، 14-02-2024 01:22 م

الحنيفات: توقيع اتفاقية المصنع 16 لتصنيع المنتجات الزراعية الأردنية

428073688_703710935268248_6429115288543201581_n


الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اتفاقية مع مصنعين في القطاع الزراعي والصناعي ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.

اضافة اعلان

 

ويأتي المشروع في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع إضافة الى أهمية منطقة المفرق التنموية وشركة المدن الصناعية.


وأكد الحنيفات أن هذان المصنعان سيعملان على خلق فرص عمل تصل إلى 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم انشاؤهم لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً إضافة الى تقليل الاستيراد والتي تصل الى ملايين الدولارات سنويا.

 

وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.


وبين حنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16 مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات إضافة إلى المصانع التي يتم انشائها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار, وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينارا أردنياً خلال خمس سنوات و3 مليون دينارا أردنياً لمشروع مجمع الصناعات الغذائية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
417434197_697420769231827_2837847900364769238_n

التعامل مع 1277 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

1faffe71-2a81-4325-93a0-6adf8a72bb71

الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

XQI13sA7DmxoQZRh6gUAEEbcCaRA4AUUHnEoUbv2

الأمانة ترد على المطاعم: أرسلنا رسائل نصية لتجديد الرخص والتفتيش يخضع للرقابة

69160442_2279056139075124_5189197852307357696_n

مياه اليرموك ترفع كشفا جديدا بأسماء 3818 مشتركا غير مسددين

AqBlgih6DQnZFxdgjNgj0w6dbNxDm62bj7qScktR

ضبط 593 متسولاً ومتسولة خلال الشهر الماضي

WhatsApp Image 2024-02-12 at 4.39.03 PM

وزيرة التنمية: نعمل على مراجعة ما تم إنجازه في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتحديثها

أخبار متعلقة
1707739203610

الزراعة تعتمد التوقيع الرقمي لشهادات الصحة النباتية الإلكترونية

9c7ecd_bb3e2e0411fa477eb4549f211009799a_mv2

الزراعة : لم تسجل أي إصابات بالصقيع لبعض المزروعات في وادي الأردن

WhatsApp Image 2024-01-18 at 4.37.16 AM

الشواربة: 250 مليون دينار ديون مترتبة على المواطنين لصالح أمانة عمّان

WhatsApp Image 2024-01-18 at 3.10.48 AM

كريشان: للبلديات ديون على المواطنين تزيد على 300 مليون دينار

516376-460847004

وزير الصناعة والتجارة: سحب عينات من مستوعبات وصوامع القمح للتأكد من سلامتها باستمرار

WhatsApp Image 2024-01-18 at 2.02.37 AM

القضاة: تثبيت أسعار المواد الأساسية في الاستهلاكية المدنية حتى بعد شهر رمضان