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الأحد، 18-02-2024 11:30 ص

الزراعة: الثوم في الأسواق يزيد عن حاجتنا والأسعار بين دينار ونصف إلى دينارين

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة ارتفاع كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية من محصول الثوم المحلي حيث دخلت إلى الأسواق اليوم الأحد 10 أطنان من الثوم الإنتاج المحلي من وادي رم و6 أطنان من الثوم المخزن وهذه الكميات تزيد عن حاجة السوق المحلية حيث تبلغ حاجة السوق اليومية ١٥ طن.

وأكدت الوزارة على ما صرحت به سابقا من استدامة وانتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من المنتج المحلي مع الارتفاع التدريجي للكميات الواردة ضمن بداية موسم الإنتاج، وتهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة شراء المنتج المحلي والذي تتراوح أسعاره في الأسواق من دينار ونصف إلى دينارين ولما لتلك الأولوية من أثر على المزارع الأردني.

وأضافت أنها رصدت مبالغة في الحديث عن ارتفاع الخيار علما بأن السعر في الأسواق المركزية لم يتجاوز النصف دينار والكميات الواردة تتناسب مع الاحتياج المحلي وأن الارتفاع المؤقت كان بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي بدورها تعمل على تخفيض كميات الإنتاج.

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وأشارت الوزارة إلى انتظام هذه الكميات من الخيار حاليا وتوفر المحصول بالجودة والسعر المناسب.

 




 

 


 

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