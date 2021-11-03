وزارة السياحة تعلن رفع جاهزية المواقع السياحية لاستقبال الشتاء

الوكيل الإخباري-

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أكدت وزارة السياحة والآثار رفع جاهزيتها في المواقع السياحية والأثرية للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء، والعمل على تعزيز الدور التشاركي بينها وبين الجهات المعنية كافة، والعمل بروح الفريق لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستعدادات لمواجهة الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء.وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لحلول فصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، من خلال مراجعة وتقييم أنظمة مصارف مياه الأمطار والقنوات والعبارات في المواقع السياحية والأثرية والتأكد من سلامتها.وبينت أنه جرى العمل على إعادة تأهيل مسارات السيول وتهيئة العبارات التي تقع ضمن المواقع السياحية والأثرية، والتأكد من جاهزيتها أولا بأول، والعمل على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية في نطاق مناطق المواقع السياحية و الأثرية.واشارت الى أنه تم التأكد من سلامة اية معرشات او اغطية قابلة للفك والطي من اية رياح تصاحب الامطار حفاظا على سلامة الزوار، واتخاذ ما يلزم لإزالة أي انسداد لمجاري الصرف وفتحات التصريف واستحداث ما يلزم منها إذا لزم الأمر.ودعت الوزارة إلى الاتصال بغرفة عمليات الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، للاستفسار عن الطرق والحالة الجوية السائدة في المواقع السياحية على الرقم 117777.