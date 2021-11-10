وزارة الشباب: لا نستطيع تحمل الكلفة المالية للشغب الجماهيري

الوكيل الإخباري- قال وزير الشباب محمد النابلسي، الأربعاء، إن وزارة الشباب لا تستطيع تحمل الكلفة المالية للشغب الجماهيري، خاصة أن اللقاءات الجماهيرية تشهد تعديا على المال العام، بما لا يقل عن 16 ألف دينار لكل لقاء.



جاء ذلك ردا على مطالب أعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، حول إلغاء العقوبات المفروضة على الأندية خلال الموسم الحالي.



وأشار إلى أن الوزارة تتابع مع مديرية الأمن العام كيفية منع الجماهير المثيرة للشغب من الدخول للمدرجات وملاحقتهم قضائيًا، بعد تحديد هويتهم من خلال الكاميرات الموجودة في الملاعب.



وأضاف النابلسي إن الوزارة تقدم 250 ألف دينار من ميزانيتها دعما لأندية دوري المحترفين، يتم من خلالها تسديد رسوم تراخيص حافلات نقل اللاعبين ودفع فواتير الكهرباء.



ولفت النظر، إلى أن مشكلة الأندية المالية "كبيرة للغاية، يجب وضع حلول لها لضمان عدم تفاقمها".

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