الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل يتفقد سير العمل بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي

ولي العهد: جدي الحبيب والملك الإنسان.. سلام عليك في الخالدين

الاميرة بسمة: شقيقي الغالي لم ولن ننساك ما حيينا

وزارة الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً ضمن سند أخضر

لجنة الأوبئة : إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا أمرا واردا

الملك يكرم مجموعة ممن خدموا في عهد الملك الحسين في ذكرى ميلاده

ثلث كبار السن في الأردن مصابون بالسكري

اربد :أمسية أدبية بعنوان صراع على رقعة شطرنج

الحالة الجوية المتوقعة ليومي الأحد والاثنين

محادثات بين الصفدي ونظيره الإماراتي بشأن علاقة البلدين

الأحد، 14-11-2021 11:42 ص

وزارة الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً ضمن سند أخضر

616e96993c020


الوكيل الإخباري- قال أمين العام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الأحد، إن الجرعة المعززة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً للحصول على "سند أخضر".

وأضاف البلبيسي لـ "المملكة"، أن "الجرعة الثالثة تعطى لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق".

وأشار البلبيسي إلى أن "سند أخضر" يعني أن الشخص متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة منه، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص "PCR" سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش.

فيما يعني "سند أحمر" إلى أن الشخص لم يتلقَ المطعوم المضاد لكورونا، وليس لديه فحص بي سي آر، وبذلك سيمنع من دخول المنشآت.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصناعي

47ر15% ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للربع الثالث

Capture-1

ولي العهد: جدي الحبيب والملك الإنسان.. سلام عليك في الخالدين

164054

الاميرة بسمة: شقيقي الغالي لم ولن ننساك ما حيينا

127329

متحف الأردن يعتذر عن استقبال الزوار الأربعاء المقبل

_116567037_gettyimages-1287271384

لجنة الأوبئة : إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا أمرا واردا

PLomq5C7flaZcgj1t8XDHt8C7zqkYS1fJYqKykL4

الملك يكرم مجموعة ممن خدموا في عهد الملك الحسين في ذكرى ميلاده

أخبار متعلقة
_116567037_gettyimages-1287271384

البلبيسي: أكثر من 50 ألف حصلوا على الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا

11202111144842523614586

الصحة تبدأ بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غداً

177714

الصحة: الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لن تكون إلزامية

RTXHVIR5

البلبيسي: ننتظر الموافقة الأمريكية على دواء فايزر الجديد

112021191628260199031

الصحة : الزيادة في أعداد الإصابات اليومية باتت مقلقة

وزارة الصحة 2

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء