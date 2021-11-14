وزارة الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً ضمن سند أخضر

الوكيل الإخباري- قال أمين العام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الأحد، إن الجرعة المعززة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً للحصول على "سند أخضر".



وأضاف البلبيسي لـ "المملكة"، أن "الجرعة الثالثة تعطى لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق".



وأشار البلبيسي إلى أن "سند أخضر" يعني أن الشخص متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة منه، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص "PCR" سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش.



فيما يعني "سند أحمر" إلى أن الشخص لم يتلقَ المطعوم المضاد لكورونا، وليس لديه فحص بي سي آر، وبذلك سيمنع من دخول المنشآت.

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