السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

جمعية المحافظة تخرج ثالث أفواج طالبات معهد علوم الشريعة في العقبة

إعطاء أكثر من 83 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن

مقتل 3 وإصابة العشرات في احتجاجات السودان

الخصاونة يوجه القائمين على الجناح الأردني بمعرض اكسبو على عكس صورة حقيقية عن وطننا

الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 دبي

الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاحد

التعليم العالي : لا زيادة على نسبة ال ٥٪ لمعيدي امتحان الثانونية العامة

الأردنيون يُحيون غداً الذكرى الـ 86 لميلاد الملك الحسين بن طلال

إربد : ندوة حوارية حول دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية

موجة حرائق في لبنان نتيجة الحر الشديد

السبت، 13-11-2021 04:55 م

الصحة تبدأ بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غداً

11202111144842523614586


الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، إن الوزارة ستبدأ يوم غد الأحد، بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق.

وأكد البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم السبت، أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، إذ أن المناعة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض، مشدداً على فعالية الجرعة الثالثة برفع المناعة لجميع الفئات العمرية. 

وبين أن الوزارة تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع المطعوم في الثالثة.

اضافة اعلان

 

ودعا إلى التوجه للمراكز المخصصة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وتلقيها، مبيناً أن تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة، وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

جمعية المحافظة تخرج ثالث أفواج طالبات معهد علوم الشريعة في العقبة

الصحة

إعطاء أكثر من 83 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن

11202112134944841112516

الخصاونة يوجه القائمين على الجناح الأردني بمعرض اكسبو على عكس صورة حقيقية عن وطننا

خخخخخخخخخ

الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 دبي

بن طلال

الأردنيون يُحيون غداً الذكرى الـ 86 لميلاد الملك الحسين بن طلال

11202110022250628831

إربد : ندوة حوارية حول دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية

أخبار متعلقة
177714

الصحة: الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لن تكون إلزامية

RTXHVIR5

البلبيسي: ننتظر الموافقة الأمريكية على دواء فايزر الجديد

1020213113103729223327

اجتماع هام للجنة الأوبئة الأسبوع القادم

وزارة الصحة 2

اعطاء 4 ملايين شخص جرعة اللقاح الأولى بالاردن

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

الصحة : المدارس ستطلب موافقة الاهالي لإعطاء المطاعيم للطلبة

112021191628260199031

الصحة : الزيادة في أعداد الإصابات اليومية باتت مقلقة