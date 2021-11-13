الصحة تبدأ بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غداً

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، إن الوزارة ستبدأ يوم غد الأحد، بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق.



وأكد البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم السبت، أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، إذ أن المناعة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض، مشدداً على فعالية الجرعة الثالثة برفع المناعة لجميع الفئات العمرية.



وبين أن الوزارة تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع المطعوم في الثالثة.

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ودعا إلى التوجه للمراكز المخصصة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وتلقيها، مبيناً أن تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة، وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك.