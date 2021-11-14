الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 09:35 ص

البلبيسي: أكثر من 50 ألف حصلوا على الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا

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الوكيل الإخباري-خاص- كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي أن أكثر من 50 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا منذ بدء إعطائها لفئات معينة إلى الآن.

وقال البلبيسي في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد إنّ تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضروريا، لأن المناعة بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض، مشدداً على فعالية الجرعة الثالثة لجميع الفئات العمرية.

وبدأت وزارة الصحة اليوم الأحد، بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية لكافة الفئات من 18 سنة فما فوق.

فيما كانت تتيحه مسبقا لفئات معينة حددتها، مثل الطواقم الطبية ، وأصحاب الأمراض المزمنة ومن لديهم اختطارات عالية إذا أصيبوا بالفيروس، وذلك بعد مضي 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

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