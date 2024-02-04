وزارة الصحة تتأهل للمرحلة الثانية من جائزة أفضل وزارة عربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي

الوكيل الإخباري - تأهلت وزارة الصحة للمرحلة الثانية من جائزة أفضل وزارة عربية من بين أكثر من ألفين مشاركة حكومية عربية في كافة الفئات التي تتضمنها الجائزة ومن بين عشر وزارات عربية تقدمت بطلب الاشتراك في هذه الفئة، نتيجة لتطبيقها معايير التميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤى الوطنية والتوجهات القطاعية.

اضافة اعلان



وعملت وزارة الصحة خلال السنة الماضية على إطلاق استراتيجيتها المحدثة بما يتواءم مع الرؤى والتوجهات الوطنية كما قامت بتطوير نظام التنظيم الإداري الخاص بها وبما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية المحدثة، كما استقطبت العديد من الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات الطبية، وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي لموظفيها كما أسهمت جملة الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق مستويات أداء متقدمة.



مديرة التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة الدكتورة صفاء العوران بينت أن جائزة التميز الحكومي العربي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.



وتهدف الجائزة إلى إحداث تفاعل عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية.



وتكرّم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: المؤسسات والأفراد، وتضم الجوائز المؤسسية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.