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السبت، 06-01-2024 01:00 م

الهواري: مستمرون بتطوير البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت في محافظة إربد مركز صحي كفر أسد وتوسعة مركز صحي كفر يوبا الشامل واستحداث عيادات الاختصاص فيه، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم وعدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور شادي بني هاني.اضافة اعلان


وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ افتتاح وتوسعة المركزين الصحيين في محافظة إربد جاء بهدف التسهيل على المواطنين من سكان المنطقتين في المحافظة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وقال الهواري إنّ وزارة الصحة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية بهدف توفير البيئة المناسبة والملائمة لتقديم الخدمة الصحية الفضلى للمرضى والمراجعين بجهود كوادرها الطبية، والتمريضية، والفنية، والإدارية.

وأشار إلى أنّ تطوير البنى التحتية والاهتمام بتطوير الكوادر الصحية يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة للأعوام 2023-2025 التي تبنت نموذج الصحة العامة والطب الوقائي ونموذج صحة الاسرة في الرعاية الصحية الأولية واعتبرته محورياً تسعى من خلاله لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة.

وقال "إنّ وزارة الصحة مستمرة بالنهوض بواقع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وتقوم بتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وصولاً لتحقيق هذا الهدف"، لافتاً إلى أنّ العام الحالي سيشهد العديد من الإنجازات والتطور في خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية.

وبين الهواري أنه تم رفد المركزين الصحيين بالكوادر الطبية اللازمة في العديد من الاختصاصات الطبية، حيث سيقدم مركز صحي كفر أسد عددا من الخدمات العلاجية تشمل طب الأسرة والأطفال والباطنية والنسائية والتوليد والطب العام ومعالجة اللثة وطب الأسنان العام، ويحتوي على مختبر دم، وصيدلية، وعيادة أمومة وطفولة.

فيما سيقدم مركز صحي كفر يوبا الشامل، بحسب الهواري، الخدمات العلاجية من طب الأسرة والأطفال والباطنية والنسائية والتوليد والطب العام والتركيبات السنية وتقويم الأسنان وعلاج اللثة وطب الأسنان العام، كما يحتوي المركز على مختبر دم ومختبر أسنان وأشعة، وصيدلية، وعيادة أمومة وطفولة.

وبلغت تكلفة عطاء انشاء مركز صحي كفر أسد مبلغ مليون وثلاثمائة ألف دينار ضمن موازنات اللامركزية وبمساحة بناء 2040 متر مربع ليقدم بذلك خدماته الصحية لأكثر من 16 ألف نسمة، فيما بلغت تكلفة عطاء توسعة وإعادة تأهيل مركز صحي كفر يوبا الشامل مبلغ 720 ألف دينار تم تمويلها من موازنات اللامركزية وبمساحة توسعة جديدة للبناء بلغت 660 متر مربع، لتصل اجمالي المساحة بعد التوسعة إلى 1610 متر مربع وليقدم خدماته لحوالي 27 ألف نسمة.

 




 

 


 

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