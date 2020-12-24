الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 09:01 م

وزارة الصحة تكشف حقيقة وجود لقاح ضد فيروس كورونا في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، الخميس، إنه لا يوجد أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في الأردن، مشيرا إلى تعاقد الأردن مع شركة فايزر ومنظمة كوفاكس لتزويد الأردن بلقاحات، ووجود تفاهمات مع شركتي استرازينكا وجونسون آند جونسون.
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وأشار عبر برنامج "صوت المملكة" إلى جلب 3 آلاف جرعة من اللقاح الإماراتي الصيني ضمن تجربة على 45 دولة بإشراف من الإمارات وبالتشارك مع الصين، وكان الأردن من ضمن الدول التي دخلت التجربة.

وأوضح أن اللقاح الإماراتي الصيني لم يصل إلى مرحلة إقراره من منظمة الصحة العالمية، مضيفاً أن "اللقاح لا يزال في طور التجربة، وتم الانتهاء من التجربة في 45 دولة، وبدأ تجميع النتائج".

 




 

 


 

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