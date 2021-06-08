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الثلاثاء، 08-06-2021 02:52 م

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات احترازية للتعامل مع متحورات كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن الوزارة تقوم بالعديد من الاجراءات الاحترازية للتعامل مع المتحورات وضمان الكشف المبكر عنها.
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وقال شركس في تصريحات صحفية إن فرق الوزارة تقوم بأخذ عينات واجراء فحوصات "PCR" من التجمعات في الشركات والمصانع الكبرى والمستشفيات للكشف عن انتشار المتحورات، خاصة في ظلّ امكانية انتقالها للأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بفحص اضافي على الـ "PCR" للتأكد من نوع الفيروس، ويتم اجراء فحص آخر للتأكد فيما إذا كان الفيروس أحد المتحوّرات أم لا.

 




 

 


 

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