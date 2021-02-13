وزارة الصحة لـ الوكيل : المطاعيم متوفرة وننفي وجود نقص بالكميات

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة للوكيل الاخباري إن مواعيد اخذ الجرعة الثانية من مطعوم كورونا كما هي ولا صحة للمعلومات التي تفيد ان هناك نقصاً في المطاعيم او ان شخصا تلقى الجرعة الاولى ولم يتوفر له الجرعة الثانية .

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وقال المصدر ان مواعيد اخذ اللقاح ربما يحصل عليها تغيير في بعض الاوقات نظرا لعدد من الاسباب اهمها اولوية اخذ المطاعيم وقدوم حالات استثنائية لمركز التطعيم .

واشار المصدر ان على اي مواطن يريد الذهاب لتلقي الجرعة الثانية من المطعوم الدخول الى المنصة المخصصة لذلك والتاكد من الموعد المحدد له حيث انه في بعض الاوقات يحصل بعض التغييرات .



