وزارة الصناعة : خطة متكاملة خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، الخميس، إنّ إجراءات الوزارة المتعلقة بمحور التموين وما يندرج تحته من تعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع، العمل على استقرار الاسعار ومنع أي محاولات للاخلال بالسوق المحلي والتشوهات السعرية.



وأضاف البرماوي، أن فرق الرقابة تتابع أوضاع السوق للوقوف على أي متغيرات تطرأ خاصة فيما يتعلق بالأسعار من حيث الارتفاع والانخفاض، والدور الرقابي لا يتوقف أو يرتبط بظرف معين أو وقت معين من السنة، بحسب المملكة.



وأكّد، أن فرق الوزارة تكثف عمليات الرقابة على الأسواق في الأوقات التي تشهد ارتفاع في معدلات الاستهلاك خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وتعد خطة متكاملة تضمن وفرة المخزون وضمان استقرار السلع.

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