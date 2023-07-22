وزارة الطاقة: التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح واقعا

الوكيل الاخباري - أكد مساعد أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس حسن الحياري، أن التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح واقعا يلامس حياتنا مدعوما بالتوجهات العالمية وأهمها نتائج وتوصيات قمة المناخ.

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وقال الحياري إن تخفيض الانبعاثات يتطلب جهدا مشتركا بين الدول كافة، وهو أمر يحظى برعاية ملكية سامية تتجلى في مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في حزيران من العام 2022.



جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت، خلال زيارة وفد أردني، للمغرب للاطلاع على تجربتها في مجال الطاقة الخضراء وتبادل الخبرات في هذا المجال.



وأشار الحياري إلى الإنجازات التي حققها الأردن في مجال الطاقة المتجددة من حيث التطور التقني والمشاريع التجارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات الاستثمارية والتمويلية، ما وضع الأردن في المرتبة الأولى من حيث نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، دون احتساب الطاقة الهيدرومائية.



وبين أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن وصلت 27 بالمئة نهاية العام 2022، مؤكدا أن الأردن يسعى لرفع النسبة إلى 50 % بحلول عام 2030، بتطوير الشبكة الكهربائية والتحول نحو الشبكات الذكية، ومشاريع التخزين للطاقة الكهربائية، والتوسع بمشاريع الربط الكهربائي لتخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.