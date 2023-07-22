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السبت، 22-07-2023 12:48 م

تفويض غرفة صناعة عمان بالسير بإجراءات إقامة أرض للمعارض

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الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، حيث ناقشت التقرير المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة للعام الماضي 2022، وتم إقرارهما من قبل الحضور الذي شهد الاجتماع، كما وافق الحضور على تفويض مجلس إدارة الغرفة بالسير بإجراءات إقامة أرض للمعارض.

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وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير في افتتاح الاجتماع على حرص مجلس إدارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وإبقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة، كما أبدى استعداد المجلس لعقد اجتماعات دورية للهيئة العامة للغرفة لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الصناعي.


وأشار الجغبير إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالصناعة الوطنية من خلال عدة لقاءات جمعت جلالته مع ممثلين عن القطاع الصناعي، كما شارك ممثلون عن القطاع الصناعي في سلسلة من ورش العمل المكثفة التي عقدت في الديوان الملكي العامر، حيث رسم ممثلو الغرفة رؤية القطاع الصناعي ضمن محاور السياسة التجارية الخارجية من خلال ضرورة ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل وضمان سهولة وانسيابية تدفق البضائع الأردنية لاسواق التصدير، وتعزيز تواجد المنتج الوطني في السوق المحلي، إضافة إلى ضرورة إزالة التضارب بين التشريعات المختلفة، ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى ضرورة الموازنة بين وجود عمالة ماهرة وطنية والعمالة الوافدة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي.


 




 

 


 

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