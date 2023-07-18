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الثلاثاء، 18-07-2023 09:13 ص

الكهرباء الوطنية تطرح عطاء إنشاء مركز مراقبة وتحكم جديد

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الوكيل الاخباري - طرحت شركة الكهرباء الوطنية، الثلاثاء، عطاء إنشاء مركز مراقبة وتحكم جديد بهدف تعزيز إدارة النظام الكهربائي وتعزيز الكفاءة في التشغيل والصيانة، في إطار جهود الشركة لتطوير البنية التحتية الكهربائية وتحسين خدماتها للمستهلكين.

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وقال مدير عام الشركة أمجد الرواشدة، في تصريح صحفي، إن المركز الجديد يأتي لتوفير أحدث البرامج والتقنيات في مجال أنظمة المراقبة والتحكم والاتصالات لمواكبة التطور الكبير على النظام الكهربائي الأردني والتوسع الحاصل في محطات التحويل وشبكات النقل.


وعن مواصفات المركز الجديد أوضح أن المركز يواكب التقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة الأداء وتسهل عمل الشركاء وتستوعب التكنولوجيا الذكية وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقة.


ووصف الرواشدة المركز بأنه خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة والاستقرار للنظام الكهربائي الأردني ويمهد للدور الإقليمي للمملكة في مجال تبادل الطاقة الكهربائية من خلال خطوط الربط مع الدول المجاورة.

 




 

 


 

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