وزارة العدل الموريتانية تستعرض التجربة الأردنية في قطاع العدالة

الوكيل الإخباري - استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وبحضور الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، اليوم الإثنين وفدا موريتانيًا برئاسة الأمين العام لوزارة العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد عيدة.

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وأكد القاضي اللوزي على عمق العلاقات والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين مرحباً بهذه الزيارة، مؤكدا اعتزازه بالوفد الزائر.

وتم خلال اللقاء عرض التجربة الأردنية في عدة مجالات قانونية والتطور الذي تم في قطاع العدالة، حيث أكد اللوزري بأن ما تم تطويره كان بإرادة سياسية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

كما تم استعراض دور وزارة العدل في قطاع العدالة من خلال استعراض أبرز محاور استراتيجية قطاع العدالة وما جاء فيها من محاور والتي تخص وزارة العدل كمحور الخدمات الإلكترونية، والمحاكمة عن بعد، والسوار الإلكتروني إضافة إلى دور وزارة العدل في تعزيز سيادة القانون ومنظومة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات، وقد اطلع الوفد الزائر على الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز المهام التي تقوم بها وايجاز عن مهام مديرياتها.



من جهته أشاد الأمين العام لوزارة العدل الموريتاني محمد عيدة بالخبرات الأردنية في قطاع العدالة وإلى التطور المتميز لاستراتيجية قطاع العدالة الأردنية والدور الفعال على صعيد التعاون الدولي، وأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.



يُذكر أن الوفد الرسمي من وزارة العدل الموريتاني سيجري عددا من الجولات الميدانية ولقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين في كل من المجلس القضائي، وإدارة قضايا الدولة، والمحكمة الإدارية العليا، والمعهد القضائي للاطلاع على أبرز التطورات في المجال القضائي الأردني.