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الإثنين، 26-12-2022 09:31 ص

الأمانة تدعو التجار لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية متاجرهم من ارتفاع منسوب المياه

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الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمّان الكبرى التجار إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية متاجرهم وبضائعهم من ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

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وقالت الأمانة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية، وتأمين مواد البناء تجنبا لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعت إلى عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق.

وأشارت الأمانة إلى ضرورة الاتصال عبر رقم مركز الاتصال الموحد 102 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتأثرت المملكة منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، بمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

 




 

 


 

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