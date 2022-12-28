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الأربعاء، 28-12-2022 01:04 م

محكمة صلح عمّان تختتم بينات النيابة العامة بحادثة اللويبدة

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الوكيل الإخباري - اختتمت محكمة صُلح جزاء عمّان، اليوم الأربعاء، بيِّنات النِّيابة العامة في قضية انهيار بنايتين بمنطقة اللويبدة والتي تسبَّبت بوفاة 14 شخصًا.

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وأمهلت المحكمة وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم في قضية انهيار بنايتين بمنطقة اللويبدة لتقديم افاداتهم الدِّفاعية.

 

وبدأت المحكمة النظر في القضية يوم 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد انهيار بناية سكنية مؤلفة من عدة طوابق، وسقطت على بيت مستقل يجاورها في منطقة اللويبدة، ونجم عن هذه الحادثة وفاة 14 شخصا.


وأوقفت النيابة العامة على إثرها ثلاثة أشخاص، هم المشرف المسؤول عن المبنى، ومتعهد الصيانة، وفني، وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكرراً 14 مرة، والتسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات.


وأفرجت المحكمة عن المشتكى عليهم في القضية بعد أن انتهت فترة توقيفهم القانونية في مثل هذا النوع من القضايا، وكان المتهمون قد أنكروا التهم المسندة إليهم.

 




 

 


 

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