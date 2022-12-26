ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع العاصمة عمّان - فيديو

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أدى التساقط الغزير للأمطار منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع العاصمة عمّان.

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ووفق لمقاطع فيديو وصلت "الوكيل الاخباري" فإن الأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في مناطق بالقرب من إشارات الدوار الثامن، وشارع الملكة زين الشرف في دير غبار إلى جانب فيضان بعض مناهل تصريف المياه في وسط البلد.



بدوره أكد الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة أن كوادر الأمانة في الميدان تتعامل مع الملاحظات التي ترد إلى غرف الطوارئ.



وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن التعامل مع فيضان مناهل الصرف الصحي ليس من اختصاص الأمانة إلا أن الكوادر تقوم بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه.