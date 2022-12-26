الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

اغلاق 3 شوارع فرعية في البصيرا بسبب الامطار الغزيرة

الصحة تحدد أسعار جلسات العلاج الطبيعي

إغلاق طريق البحر الميت - الكرك بشكل مؤقت

تعرف على الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار- أسماء

تعليق دوام جامعة الحسين بن طلال بسبب الظروف الجوية

3 إصابات بانقلاب حافلة ركاب في معان - فيديو

رئيس الوزراء يزور مطرانية اللاتين ويهنئ بعيد الميلاد

الامن العام يصدر بيان حول الحالة الجوية ويحذر

إخلاء موقع البتراء الأثري من السياح بسبب السيول - فيديو

البنك المركزي يوضح سبب اختيار الطائر الوردي على الدينار الجديد

الإثنين، 26-12-2022 02:28 م

ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع العاصمة عمّان - فيديو

2312


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أدى التساقط الغزير للأمطار منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع العاصمة عمّان.

اضافة اعلان


ووفق لمقاطع فيديو وصلت "الوكيل الاخباري" فإن الأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في مناطق بالقرب من إشارات الدوار الثامن، وشارع الملكة زين الشرف في دير غبار إلى جانب فيضان بعض مناهل تصريف المياه في وسط البلد.


بدوره أكد الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة أن كوادر الأمانة في الميدان تتعامل مع الملاحظات التي ترد إلى غرف الطوارئ.


وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن التعامل مع فيضان مناهل الصرف الصحي ليس من اختصاص الأمانة إلا أن الكوادر تقوم بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

اغلاق 3 شوارع فرعية في البصيرا بسبب الامطار الغزيرة

1672060090618

مهيدات يفتتح فرعاً لمؤسسة الغذاء والدواء في الأغوار الشمالية

458769_8_1670254689

الصحة تحدد أسعار جلسات العلاج الطبيعي

112

إغلاق طريق البحر الميت - الكرك بشكل مؤقت

2202019213352384965562

تعرف على الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار- أسماء

61efd6144067e

تعليق دوام جامعة الحسين بن طلال بسبب الظروف الجوية

أخبار متعلقة
M63A2084

الأمانة تدعو التجار لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية متاجرهم من ارتفاع منسوب المياه

M63A2668

نحو 930 ألف م3 خزنتها السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة

M63A2096

الأمانة تتلقى 15 ملاحظة حول تجمعات مياه أمطار

img1

64.7 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

638484a90d9f0

الأمانة تنفذ أعمال إزالة لمبنى بمنطقة الشميساني

63804972036965677431

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الياباني