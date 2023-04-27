وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشفت وزارة العدل عدد المعاملات المنجزة في المراكز الشاملة للخدمات الحكومية الثلاثة في عمّان والزرقاء والكرك، خلال شهر آذار الماضي.ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إنجاز 57620 في كافة المراكز الشاملة.وقالت إن عدد المعاملات المنجزة في مركز العاصمة عمّان بلغ 40 ألف معاملة، وفي مركز الزرقاء 14 ألف معاملة، أما في مركز الكرك تم إنجاز 3620 معاملة.وبيّنت الوزارة أنه تم تنفيذ 47 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال الشهر الماضي.وتعمل المراكز الشاملة على تقديم مجموعة من الخدمات تزيد عن (100) خدمة في مركز عمّان و(70) خدمة في مركز الزرقاء و(65) خدمة في مركز الكرك.وجاء إنشاء المراكز الشاملة للخدمات الحكومية لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة.