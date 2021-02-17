الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز عاجل من وزير الاوقاف محمد الخلايلة

ضبط مخبز يبيع بأعلى من السعر المحدد

عائلات عالقة بسبب الثلوج والطرق المغلقة

تربية عجلون تخصص 14 مركزا للايواء

البلقاء . . جميع الطرق سالكة بحذر

الأمانة : مركبات المواطنين عملت عائقا أمام عمل آليات الامانة

فيديو صادم.. هكذا انزلقت المركبات في شوارع خلدا بعمان

الامن العام كل من يخرج من المنزل يعرض نفسه والاخرين للخطر

آخر تحديثات المنخفض الجوي : الثلج باقٍ حتى الخميس

متى ستنتهي العاصفة الثلجية التي تجتاح الاردن ؟

الأربعاء، 17-02-2021 08:10 م

وزارة العمل: العاملون عن بعد يوم الخميس يخضعون للعمل الإضافي

fffff


الوكيل الاخباري - دعت وزارة العمل، الأربعاء، مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة نظراً للظروف الجوية الاستثنائية الخميس.
اضافة اعلان

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود في حديثة لـ"المملكة"، أن العاملين الذين سيعملون عن بعد الخميس، يعاملون معاملة العمل الإضافي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا النوع من البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء، التي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر في البلاغ الرسمي.

رئاسة الوزراء أعلنت، تعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة الخميس؛ بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأشار إلى أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (21 لسنة 1974) والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (2529) أيد ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل.

وبين أن صاحب العمل لا يستطيع إلزام العامل بالعمل في ذلك اليوم، وفي حال وافق العامل على العمل يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، بما لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.

وأكد الزيود أن حسم أيام الإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، من رصيد الإجازات السنوية للعامل، أو إلزام الموظف بالدوام عوضا عنها خلال أيام إجازاته الأسبوعية، يشكل مخالفة لأحكام قانون العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211220285388073526

ايعاز عاجل من وزير الاوقاف محمد الخلايلة

2202115121424588153366

ضبط مخبز يبيع بأعلى من السعر المحدد

0d34acea-c779-400c-a8e8-8f25cd6fd2eb

عائلات عالقة بسبب الثلوج والطرق المغلقة

5e0a736d-d770-4fb7-b1f9-75138ca7cc13

تربية عجلون تخصص 14 مركزا للايواء

5

البلقاء . . جميع الطرق سالكة بحذر

7e79b2ff-ef72-4590-b373-d25994dda795

الأمانة : مركبات المواطنين عملت عائقا أمام عمل آليات الامانة

أخبار متعلقة
2202117111654898864519

هل تشمل عطلة الخميس القطاع الخاص ؟

مخبز

بحث زيادة العمالة الأردنية في المخابز

120212617101310994267

رئيس الوزراء يصدر بلاغ رقم 21

1220198104019731409590

مجلس الوزراء يوافق على تمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل

1202127185748655096858

قرارات هامة لمجلس الوزراء

33

ضبط مئات الشيكات أجبرت شركات الموظفين التوقيع عليها