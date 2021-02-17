وزارة العمل: العاملون عن بعد يوم الخميس يخضعون للعمل الإضافي

الوكيل الاخباري -

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دعت وزارة العمل، الأربعاء، مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة نظراً للظروف الجوية الاستثنائية الخميس.وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود في حديثة لـ"المملكة"، أن العاملين الذين سيعملون عن بعد الخميس، يعاملون معاملة العمل الإضافي.وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا النوع من البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء، التي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر في البلاغ الرسمي.رئاسة الوزراء أعلنت، تعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة الخميس؛ بسبب الأحوال الجوية السائدة.وأشار إلى أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (21 لسنة 1974) والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (2529) أيد ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل.وبين أن صاحب العمل لا يستطيع إلزام العامل بالعمل في ذلك اليوم، وفي حال وافق العامل على العمل يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، بما لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.وأكد الزيود أن حسم أيام الإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، من رصيد الإجازات السنوية للعامل، أو إلزام الموظف بالدوام عوضا عنها خلال أيام إجازاته الأسبوعية، يشكل مخالفة لأحكام قانون العمل.