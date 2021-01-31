ضبط مئات الشيكات أجبرت شركات الموظفين التوقيع عليها

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن فرق التفتيش في الوزارة بالتعاون مع وحدة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام قامت بجولات تفتيشية على شركات الأمن والحماية وضبطت مئات الشيكات المكتبية التي أُجبر موظفين عدد من هذه الشركات على توقيعها.وأشار الزيود إلى أن فرق التفتيش تبين لها أن هذه الشركات تقوم بإجبار الموظفين العاملين لديها على توقيع شيكات مكتبية بشكل مخالف للقانون.وأكد أن فرق الوزارة قامت بمخالفة هذه الشركات وحصر أعداد الشيكات لديها وإتلافها على الفور مع توقيع المسؤولين عنها على تعهد بعدم تكرار هذه المخالفة.ودعا الزيود العاملين في القطاع الخاص في حال تعرضهم لمثل هذه الانتهاكات إلى تبليغ وزارة العمل عنها والوزارة تضمن لهم سرية الشكوى.